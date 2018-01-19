【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台積電創高，台股跳高上漲

市場以利多看待下午台積電法說會，台積電股價盤中攻抵 250 元新高價，帶動台股走升，加權指數再度突破前波高點，收盤上漲逾 66 點。終場台指期上漲 65 點 (+0.59%)，逆價差 17.57 點，電子期上漲 5.55 點 (+1.22%)，逆價差 0.19 點，金融期下跌 0.2 點 (-0.02%)，逆價差 0.91 點，非金電期下跌 3 點 (-0.02%)，逆價差 12.75 點。台指期上漲，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 197 口，淨空單部位 5366 口；投信淨空單減少 2505 口，淨空單部位 27841 口；外資淨多單減少 3751 口，淨多單部位 48666 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收上影線紅 K 棒，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能擴大到逾 1493 億元，外資上市現貨買超金額約 96.23 億元，期貨未平倉淨多單 48666 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.54 變動到 1.57，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,100 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 81,333 口。

