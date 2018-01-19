【統一證券】盤前分析－台積領軍指數創高，聚焦年報及業績股



◆盤勢分析

年初以來，美國大型企業繳出亮眼財報成績暨經濟數據強勁，帶動美股氣勢如虹續創新高，台股則由台積電法說會帶頭點燃攻勢，技術面、籌碼面均呈多方，後市可望持續盤堅創高格局。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國稅改效應再傳捷報，蘋果宣布預計將海外持有總現金約 2450 億美元匯回，以籌建新的數據中心及技術園區，預計新增兩萬個就業機會；並將在幾個月內對全球員工發放價值 2500 美元的紅包。華爾街估計蘋果的現金匯回動作，將使眾多大型企業持續表態跟進，並顯著強化對美國實體經濟的貢獻，進而提振市場投資信心，延續美股創高格局。

第二、台積電昨日召開法說會，2017 年第四季繳出 EPS 3.83 元的亮眼成績，全年獲利達 13.23 元之譜，優於市場預期；公司並展望 2018 半導體營運將成長 6~8%，且看好 AI 浪潮帶動產業鏈及高性能晶片需求，在台股龍頭業績強勢領軍下，台股後勢仍可望延續創高表現。

第三、技術面觀察。昨日台股續創 28 年來新高呈連五紅 K，各期均線維持走揚格局、KD 及 MACD 指標多方訊號不變，且量能溫和走升仍未有失控跡象，應擇優選股，偏多操作。

第四、昨日盤面觀察。台積電在市場看好法說會表現帶動下，大漲 2.69%，半導體族群的世芯 - KY、聯發科、同欣電、創意也雨露均霑；矽晶圓市況吃緊程度隨半導體需求擴增持續，使台勝科強勢漲停，環球晶、合晶同步走揚；遊戲族群迎接寒假旺季，宅經濟題材發酵，包括昱泉、橘子、鈊象、宇峻、網龍皆連袂走強。

