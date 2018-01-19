【大昌投顧】盤前分析－電子指數權值股帶動下，漲幅明顯擴大



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤一度漲幅收斂，但買盤湧入，午盤推升至點，但尾盤調節力道浮現，漲勢休息，終場以上漲 66.77 點作收。短線上月、季線趨勢持續向上，在多方缺口未回補依舊多方思考，量價齊揚表現再創新高，若能維持多頭可望延續，籌碼面外資連 4 買，挹注台股動能，持續關注外資動向。

2. 櫃買指數昨日漲勢也明顯收斂，不過逼近前高難免震盪，依舊量價並未見失控下，將有機會再創波段新高表現，中小型個股屆時可望再熱絡向上。

3. 金融指數整理收黑，似乎調節力道開始浮現，恐不較先前強勢，持續留意。電子指數權值股帶動下，漲幅明顯擴大，有機會重返主流，而強勢族群有晶圓代工、被動元件、矽晶圓、遊戲等。傳產類股則由成衣、生技等表現相對亮眼。

4. 昨日權值王台積電 (2330) 公布第四季財報，營收攀高到 2775 億元，累計全年淨利約 3431.11 億元，都創歷史紀錄，並預估今年仍可望成長 10~15%，仍看好高速運算、物聯網，以及車用電子市場將成為主要的成長動力。

5. 國際機器人協會 IFR 預估，從 2018 年到 2020 年，家用、醫療機器人的年複合成長率為 30~35%，目前 AI 機器人產業相當熱絡，但機器人滲透率仍然不高，未來是否開始大幅成長，也可多加關注。

