美新領失業救濟創45年來最低 美債殖利率升破2.6%

美國截至上周六 (13 日) 當周的申領失業救濟人數為 22 萬，是 45 年來最低水平。受數據刺激，美國 2 年期國債殖利率升至 2.06%，是 2008 年以來最高。美國 10 年期國債殖利率升破 2.6%，是去年 3 月以來首次。2 年期的核心歐洲國家債券，與美國相同年期的國債殖利率差距超過 2.6%，為 1999 年以來最大。

10 年期美債殖利率

綜合香港明報、星島日報報導，美國聯準會 (Fed) 今年首份褐皮書認為，美國經濟增長擴大，多個 Fed 轄區的製造業和建築業擴張，預期物價將在今年上漲。褐皮書又研究稅改影響，全文提及「稅」(tax)23 次。波士頓聯儲銀行訪問過的製造企業均認為，稅改對投資影響不大。軟體及資訊科技企業則認為，稅改對業務有短期推動作用。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭 (Robert Kaplan) 預料，美國經濟今年表現強勁，加上減稅效應，認為必須繼續升息。他深信 Fed 今年將升息 3 次，更有可能多於 3 次，以避免經濟出現過熱。

Fed 在今年 1 月底舉行今年頭一次議息會議，市場普遍預期 Fed 將按兵不動，會到 3 月才著手升息。最新利率期貨顯示，Fed 3 月升息機率為 33%。

此外，美國 12 月新屋動工量月減 8.2%，創逾 1 年最大跌幅，折合成年率為 119.2 萬間，低於市場預期。不過去年全年新屋動工量增長 2.4% 至 120.2 萬間，是 2007 年以來最高。

美匯指數先升後回，早盤一度見 90.983 點，到歐市盤中蒸發升幅，回到 90.546 點；日元窄幅上落，一度見 111.48 兌 1 美元，跌 0.17%，其後倒升 0.06%，見 111.22 兌 1 美元。

加拿大周三 (17 日) 宣佈升息 1 碼 (0.25%) 至 1.25%，為去年 7 月以來第 3 度升息。加元周四 (18 日) 變動不大，兌美元跌 0.24%，見 1.246 兌 1 美元。

美國 10 年期債券殖利率昨 (18) 日一度上揚 2.2 基點，攀上 2.6124%，是去年 3 月以來首次重上 2.6% 心理水位，且美元靠穩，反映市場有信心共和黨控制的國會能於周五 (19 日) 取得協議，避免政府因短期資金耗盡而停止運作。

美國 2 年期國債殖利率也升至 2.06%，是 2008 年以來最高。2 年期的核心歐洲國家債券與美國相同年期的國債殖利率差距超過 2.6%，為 1999 年以來最大。