Fed褐皮書指出 經濟對共和黨的稅改法案 少有反應

美國聯準會 (Fed) 在週三發布的褐皮書報告中說，美國經濟持續以 "溫和至略高於溫和" 的速度成長。該報告涵蓋期間由 11 月底至 1 月 8 日。

該報告說，大多地區報告勞工市場持續吃緊，尋找各類合格勞工均具有挑戰性。缺少勞工抑制了部份行業的成長。但儘管如此，工資仍以溫和的速度上升，物價亦同。

褐皮書調查結果發現，全美大多受訪者依舊樂觀。部份零售商說，假日銷售高於預期。不動產業似乎受阻。住宅不動產業受到抑制，非住宅活動則小幅成長。製造商報告業務溫和成長，僅部份製造商增加資本支出。少數公司報告調高工資與產品價格，但該報告並未指出此一情況已成趨勢。

僅芝加哥與達拉斯，有企業報告對共和黨的稅改法案感到振奮。

當被問到消費者支出，一位費城汽車經銷商指出，手頭有現金的人先去市政府稅務局預先支付財產稅，而非買車。

二週後，Fed 將舉行政策會議，預期將維持短期利率不變。市場更加相信，在鮑爾領導下，央行於 3 月將升息，今年稍後，至少再升息一次。

Fed 預測今年將升息三次， 大多官員認為在今年的通貨膨脹上升之前，持續緊縮信用是審慎的做法。共和黨稅改法案對經濟的衝擊，是一項變數。1 月褐皮書報告顯示，官員無需改變緩慢升息的計畫。