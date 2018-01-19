岡拉克預警會成真？現在美債殖利率已經突破2.63%了

現在全球投資人都在關注 10 年期美債殖利率是否會衝破 2016 年高點 2.6394%，果真如此，恐怕對股市不妙了。

美國 10 年公債殖利率周四一度升至 2.6311%，超越去年的高點 2.6277%，終場以 2.628% 作收，漲幅 1.21%，進一步挑戰 2016 年高點 2.6394%，甚至 2014 年的高點 2.75%。

10 年期美債已來到 2.63% 重要關卡。

B.Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，10 年期美債殖利率的痛苦點在 2.63%，長達 3 年多的低檔整理，一旦突破此關卡，從技術面來看，可能快速升到 2.75%。

儘管 10 年期美債殖利率 2.63％、甚至 2.75％都不是歷史高位，但長期下跌幅度較小，提醒股市投資人，如果債券殖利率足夠高，將吸引投資人資金從股市轉到債市。

美債殖利率拉高，同時意味著美國企業的借貸成本更高；而且十年本身就是關鍵，因為它影響到很多商業和消費貸款，包括抵押貸款。

重量級分析師怎麼說？

美聯儲和其他央行將加息，擺脫金融危機政策，今年美國國債殖利率上揚，勢在必行，許多重量級分析師早已連續數周發出警告。

DoubleLine 執行長 Jeff Gundlach 表示，在美國預定升息、減稅及經濟成長加速下，預期今年美債殖利率將進一步走高。

債券天王格羅斯上周宣布，經過 25 年多的時間，債券熊市已經開始。他在投資公司 Janus Henderson 集團的推文中指出，5 年期和 10 年期美債殖利率突破下降趨勢線後，確立熊市。

新債王岡拉克也認為，美國 10 年期公債殖利率若突破 2.63%，將會加快上升速度，勢必會讓美股受到驚嚇。他並預期，標普 500 上半年還能一路大漲 15%，但若反轉，不但將吞噬漲幅，恐怕還會出現負報酬。

美銀美林美國短期利率策略負責人 Mark Cabana 表示，美國經濟數據持續良好，市場對整體經濟成長前景抱持樂觀態度，並關注國債市場的供應量，這些因素都推波助瀾了債市殖利率曲線陡峭以及利率走高。

Horgan 認為，美債殖利率走高，加上國會投票決議美國政府關閉的不確定性，可能短期內會給股市帶來麻煩，雖不是「死亡的噩夢」，但由此引發的恐慌可能導致股市的漲勢中止。