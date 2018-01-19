科通芯城(00400-HK)購易造機器人網業務

科通芯城(00400-HK)公布，為進一步提高硬蛋的變現潛力，其附屬科通芯城公司收購上海科姆特、上海科姆特自動化全部股權及資產，而科通芯城公司將透過發行代價股份支付。

上海科姆特自動化主要從事營運易造機器人網(ez-robot.cn)平台，以及持有數據、核心技術及服務平台業務。

交易完成後，科姆特自動化母公司將持有科通芯城公司經擴大後股本約30%。同日，科通芯城公司向科姆特自動化母公司授出認購期權以購買科通芯城公司所持有的科通芯城附屬公司股份，相等於科通芯城附屬公司最多60%的已發行股本。

若認購期權被全面行使，則公司將持有科通芯城附屬公司的10%，因此，科通芯城附屬公司的財務業績將不會於公司的財務報表內合併計算。現估計公司將錄得收益淨額約2.676億元，該金額乃根據科通芯城附屬公司於2017年12月31日的估計淨資產計算得出，當中已計及於2017年12月派付予科通芯城公司的股息，以及以下兩者之間的差額，即認購期權的代價；及集團於科通芯城附屬公司的投資的賬面值。

集團將錄得的實際收益或虧損金額將須待公司的核數師審閱及最終審核後，方可作實。公司擬將出售所得款項淨額(已扣除與出售有關的成本及開支)用作集團的一般營運資金、集團的未來業務發展，以及撥付任何潛在收購(如有機會)。

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