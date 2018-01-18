【港股解碼】行業龍頭陰影之下，槟傑科達上市後如何抵擋？

1月18日，槟傑科達（01665-HK）公布公開招股結果，發售價定爲每股1元，是招股價0.9至1.1元的中位數。公開發售共接獲10551份有效申請，認購約3.54億股公開發售股份，相當于超額認購約8.63倍。最終公開發售股份爲3680萬股，占發售股份總數的10%，認購一手（4000股）共接獲4082份申請，中簽率爲15.02%，股份明日(19日)上市交易。

強有力的市場競爭對手

槟傑科達于1995年在馬來西亞槟城設立總部，公司爲半導體、電訊、電子消費品及汽車行業的跨國制造商提供自動化技術及解決方案，客戶遍布亞太區、北美洲及歐洲。公司的自動化設備産品是後工序半導體ATE（自動化檢測設備）市場的一部分，主要包括MEMS（微機電系統）及智能感測器檢測處理器、自動化視覺檢測處理器、智能分類系統及終端産品檢測；自動化制造解決方案産品是FAS（工廠自動化解決方案）市場的一部分，主要包括AMS（自動化制造解決方案）模組及智能自動化機器人制造系統解決方案。

後工序半導體ATE市場、FAS市場是公司競爭定位的兩大市場，就後工序半導體ATE市場而言，根據弗若斯特沙利文的報告，公司在行業中排名第6位，參與排名的公司主要參考終端用戶行業及上市地（專注于亞太區上市），如下圖所示，從總收益看，公司與前四名相比，仍有較大差距。

圖：公司在後工序半導體ATE市場中的排名

FAS市場方面，市場範圍廣闊，市場參與者衆多，弗若斯特沙利文在市場中篩選了三名潛在競爭對手，下圖所示，從總收益看，公司與三名競爭對手亦存在較大差距。

圖：公司于FAS市場中的排名

業績增長下暗藏隱憂

差距雖大，但公司業績總體呈增長態勢。下圖爲公司2014年至2017年上半年的營業數據，2015年收益微降1.85%，主要由于自動化設備業績的同比下滑導致，2016年，收益同比增長92.47%，2017年上半年，收益同比增長53.35%，淨利潤也從2016年上半年的1157.1萬令吉上升至2017年上半年的1881.8萬令吉，同比增長62.63%。

圖：整理于招股說明書

業績穩步增長的背後，也暗藏隱憂，2017年上半年，公司半導體收益占比由2016年上半年的78.2%大幅下降至18.5%，這主要是因爲半導體行業中的一名中國客戶需求減少所致，且對公司其中一款LED行業解決方案需求減少，2017年上半年LED行業收益爲0，報告期內整體業績的增長主要是由于電訊行業需求量的增長，而這一增長，主要由單一客戶需求量的上升。由此可見，公司的風險也較爲明顯，客戶集中度高，單一客戶需求量的變化易對公司業績造成重大影響。

圖：公司于各分行業營收數據

財務數據方面，公司毛利率、純利率總體呈上升趨勢，這也說明公司産品在市場中有一定的競爭力，2014至2016年，公司流動比率逐漸上升至2.1倍，說明公司資金周轉能力逐漸增強，但2017年上半年存貨周轉日數暴增至177.5日，公司對存貨的運轉有待進一步提高。

圖：公司主要財務比率

低估值的行業龍頭

最後談一下槟傑科達在港股市場中可能的表現，在港股市場中，ASM太平洋公司（ASM PACTFIC 00522-HK）可以和槟傑科達做比較，ASM太平洋是行業內的龍頭公司，其主營業務包括自動化設備、後工序設備、SMT解決方案等，截止今日收盤，總市值466億港元，動態市盈率17倍，市淨率4.46倍，而就槟傑科達今日公布1元每股算，公司市值16億港元，市盈率爲25倍，估值方面較ASM太平洋高，綜合公司業績、財務數據、風險及估值，筆者給予“中性”評級。

明日便是上市交易日，相對于估值更低的龍頭企業ASM太平洋，槟傑科達能不能挽留住投資者的心？

■ 作者｜楊世宏

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