【大華銀投信】財報登場半導體助攻 美股再新高

◆ 國際股市

週三美股高開高走，終場三大指數幾乎收在全日最高，年內第七度齊創歷史新高。標普 11 大行業全數上漲，由企業財報引領板塊表現，受到荷蘭半導體設備大廠 ASML 公布財報獲利大幅優於預期上漲 6.87% 所激勵，半導體板塊帶動科技股大漲 1.58% 漲幅領先；不過金融股方面美國銀行、高盛因稅改的遞延所得稅資產減計衝擊而逆市下跌，標普金融指數則上漲 0.84% 居中；醫療保健傳出生技大廠 Celgene 有意併購 CAR-T 免疫療法公司 Juno，帶動後者大漲 51.9%。

盤中美聯儲發佈經濟褐皮書，揭示所觀察到的去年底美國經濟，顯示物價指數溫和增長，但勞動力短缺，薪資繼續上漲，隱含通膨可能加速迫使聯準會提高升息速度，褐皮書公布後，美元指數由跌轉漲。此外，投資人持續關注美國政府在本週末關門的可能性，共和黨國會議員正採取行動，希望能敲定一項移民政策來打破與民主黨的僵局。如果到台北時間本週日結束前還未能達成一項支出協議，那麼美國聯邦政府就將部分關門。

◆ 每日一圖

截至上週末為止，研究機構 Factset 調查的分析師對 2017Q4 標普 500 指數 EPS 預期年增幅為 10.2%，不過在過去 5 年裡，標普 500 企業公布的實際獲利平均比分析師預估值高出 4.3%，若以前一季季底的分析師預估值為基準，標普 500 企業公布的實際獲利平均比分析師於季末的預估值高出 3.0%，若將上季度季末分析師預估值加上可能優於預期的幅度，2017Q4 標普 500 指數 EPS 年增率有機會到達 13.8%(=10.8%+3.0%)，將創下 2011Q3 以來次好的表現，僅次於 2017Q1 的 13.9%。

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