【富蘭克林】人見人愛花見花開 新興市場人氣爆棚

布蘭特油價一度站上 70 元大關來到至三年多的高點，帶動新興市場及能源股債走揚，加上企業獲利樂觀，激勵美股續攀新高，在一月的美林經理人調查中，多數經理人一反先前認為股市可能在今年第二季來到高點的看法，認為在經濟復甦力道強勁及企業獲利的帶動下，多頭格局可望續航到 2019 年或之後，這也同步反映在避險部位的降低上，半數的經理人調降未來三個月的避險部位，倉位來到 2013 年的低點。

◆ 股市：多頭打死不退，可望續航到 2019 年

而相較於對市場的樂觀看法，經理人預估通膨升幅快於預期、債市崩盤將是首要的尾端風險 (36%)，其次則為美歐央行貨幣政策錯誤 (19%)。而觀察過去規律，獲利展望通常領先景氣循環股相對於防禦型類股約三個月左右，而在企業獲利預期再度攀升的情況下，景氣循環類股優於防禦型類股的現象料將延續。

股債配置方面，一月份經理人再度進行加股減債，並看好大宗商品的前景，部位來到一年來的新高。區域方面，加碼歐洲、日本及新興市場，減碼美國的操作策略仍然穩居市場主流，新興市場股市也一鼓作氣的從上月的淨加碼 34% 上升到 41%，僅次於 45% 的歐洲。而多數經理人考量英國第一季將進入未來貿易關係談判，不確定性仍然偏高，看空英國股市的經理人比例來到 2008 年金融風暴的高位。經理人看好前三大產業分別為景氣循環類股的科技、銀行、工業類股，而防禦型產業如公用事業、電信及民生消費產業則為前三大減碼產業。(表一)

隨著美國消費數據強勁、德國有望組成大聯盟政府，一解先前懸峙的局面，市場投資人多數樂觀看待全球經濟復甦動能，做空波動度 (28%) 也擠下做多科技股 (FAANG+BAT)(26%) 成為擁擠交易的首位，排名第三的則是做多比特幣(24%)。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，新興市場中最令人感到振奮的市場在亞洲，包含中國、南韓、印度、台灣，印尼等類型的國家，亞洲以外，巴西在歷經兩年半的衰退後，經濟已開始逐步復甦，失業率降低，而消費成長則是帶動經濟復甦的主要力道，巴西正向的經濟動能及降息政策，都有利於企業獲利成長，巴西股票具備投資吸引力，另外，中國經濟維穩及全球景氣溫和向上亦利於長期原物料價格，在區域經濟體質改善下，仍有上行空間。新興歐洲受惠於企業獲利改善、強勁的消費需求與全球經濟擴張，預期今年仍有表現空間，特別看好由消費成長帶動的相關投資主題，而俄股國內經濟改善、油市回暖，加上低本益比、高股利殖利率，預期應有補漲表現空間。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，近期的國際油價表現亮麗，全球能源需求升溫、中東地緣政治及 OPEC 限產持續推動油價上行，隨著工業生產、就業及運輸數據翻揚，有全球用油需求 2018 年有望持續支撐油價走高。而企業面，美國能源商降低開支、提高效能，累積穩定的現金流量，在整體油市供需將趨於平穩下，有望為成長導向的公司提供好的發展環境，投資團隊看好股價具有爆發力的能源生產及設備服務商。

◆ 債市：工業國家債市四大皆空

受到成熟國家央行釋放鷹派訊息，日本央行可能減少長天期債的購買量、美歐央行官員偏鷹派發言、美國通膨上揚，工業國公債賣壓湧現，一月的債市經理人更是繼去年十月以來，美、歐、英、日四大工業國家債市再度出現全數落入空方，新興市場債一枝獨秀，成為經理人惟一看多的券種。(表三)

而在美國聯準會率先啟動升息後，經理人的目光焦點轉到歐洲及日本央行，高達六成的經理人認為 2018 上半年歐元兌美元的走勢端視歐洲央行縮減購債的速度，而除了縮減購債的選項之外，將近四成的經理人認為央行可能順勢利用目前的低利率發行長天期公債，這推動了經理人看升歐債殖利率及部分歐元空單平倉。而在邊陲歐洲公債方面，多數經理人考量儘管總經環境逐漸復甦，但債市殖利率偏緊，看法轉趨中立 (40%)。另一方面，大約三成的經理人認為日本央行 2019 年或之後才會啟動貨幣正常化，若日本央行提前開始減碼刺激力度可能對全球債市引發外溢效果。(表二)

匯率方面，在經理人看升歐洲及日本公債殖利率的同時，也順勢降低歐元及日圓的看空部位，牽動美元的做多部位出現明顯下滑。另一方面，將近半數的經理人預估新興市場貨幣在 2018 年將持續受惠投資人高昂的信心支撐，推動貨幣表現亮麗。(表四)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，歐洲央行減半購債規模、聯準會也將加大其縮表的幅度，這些因素將共同推升工業國公債殖利率的彈升壓力。因此債市策略首重防禦利率上揚風險，建議可配置商品生產國的資產，並側重於較不受海外局勢影響、特別是有改革題材的當地債市機會，例如巴西和阿根廷政府目前正努力推動財政改革欲降低財政赤字。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，目前全球經濟復甦將有潛力再持續若干年，經濟成長及投資加速將會帶動生產率成長，隨著市場將逐漸反映企業基本面改善，寬鬆貨幣政策開始降低，美國股市可能更容易出現波動和類股輪動，惟投資團隊持續看好美國股市前景，持續透過加股減債參與獲利成長及景氣復甦榮景，產業面偏好具備搭上殖利率上揚列車的金融類股、油市供需更趨平衡的能源產業以及新藥動能強勁的醫療產業。

【美銀美林股票型經理人調查：於 1/5~1/11 針對 172 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2018/1/16，訪問期間為 1/5~1/11，受訪對象為全球 183 位基金經理人，代表約 5260 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2018 年 1 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

【美銀美林債券及外匯經理人調查：於 1/5~1/10 針對 62 位基金經理人進行調查】

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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