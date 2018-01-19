【大華銀投信】2018生技併購大放異彩

◆ 國際股市

週四美股三大指數自歷史高點小幅拉回收跌，干擾因素在於本週末即將面臨的政府關門危機，雖然目前參眾兩院都以共和黨占多數，不過參議院仍需另外 9 名民主黨參議員支持才可通過預算法案 (共需 60 名參議員同意)，且民主黨堅持的兒童非法入境暫緩遣返以及川普堅持的美墨邊境牆都令談判陷入僵局，美國政府關門風險因而升溫；另外，紐約聯準會主席 Dudley 接受採訪表示，建議聯準會下調通膨目標至 1.5~2.5%，也暗示當前美國經濟過熱，3 月可能近一步加息，十年期美債殖利率應聲突破 2.6% 關卡，壓抑高股利板塊表現，公用事業與房地產下跌 0.62% 與 0.98% 領跌標普 11 大板塊，僅科技與醫療保健板塊逆勢收紅。

◆ 每日一圖

2018 年開年的短短半個月裡，就有高達 110 億美元的生技併購案傳出，包括 Celgene 同意以 70 億美元收購血液疾病公司 Impact Biomedicines，丹麥製藥商諾和諾德向比利時生技公司 Ablynx 發出 26 億歐元的收購提議，武田製藥則計畫以 6.30 億美元買下 TiGenix，本週 Celgene 更傳出將以超過百億美元併購 CAR-T 免疫療法商 Juno，這些交易令 2018 年的併購領域在年初便呈現一派火熱景象，也促使外界預期生技製藥併購交易將在 2018 年大放異彩。全球前四大的會計師事務所安永發佈報告預測今年併購案將大幅增加，併購活動規模至少超過 2,000 億美元，因美國稅改或將刺激大型企業對併購交易的興趣，且 2017 年 10 月受訪的醫療保健行業高管中，有 60% 計畫在接下來 12 個月積極尋求併購，4 月時該比例僅為 46%。與此同時，全球性的知名律師事務所 Baker McKenzie(在台灣稱為國際通商法律事務所) 預測全球保健行業併購活動在 2018 年將增長 50%，其中北美地區占這類併購活動的比例將遠超過一半以上。

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