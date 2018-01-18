新經濟浪潮 亞馬遜AWS創新中心登台

新經濟浪潮 亞馬遜 AWS 聯合創新中心登台。

當全球掀起 AI 人工智慧、雲端運算、大數據、物聯網的新經濟浪潮，台灣的產業準備好了沒？

什麼是數位轉型的新經濟？幾乎所有人都吃過麥當勞，在全球有 3 萬 5 千多家店，每天接觸 6900 萬個客人，麥當勞這麼大的公司，這幾年也面臨企業「數位轉型」的壓力，麥當勞數位轉型改變的第一件事，就是在美國、加拿大、大陸上海北京等部分店家，將有「人」服務的點餐櫃臺，改為「自助無人櫃臺」，

「AWS 大中華生態系統及合作夥伴」總經理葉偉倫說，透過雲端技術改變客人體驗，甚至顧客一走進店裡，人工智慧背後，就已經透過大數據知道客人最常點的餐，提供更不同、更優質的用餐體驗。

甚至連 BMW，也都看到了數位轉型的必要性來提升汽車的技術及服務，「AWS 大中華生態系統及合作夥伴」總經理葉偉倫說，BMW 面臨的數位轉型壓力，正是因無人汽車時代的挑戰，透過雲端運算大數據運用，讓企業研發無人車技術可以更快速。還有大陸很夯的共享單車，也透過公有雲計算分析使用習慣及海外商機佈局。

正因為新經濟浪潮來臨，全球電商龍頭 - 亞馬遜旗下的「網路服務公司 AWS」也看好台灣，與新北市政府、藍濤亞洲合作，在新北板橋進駐聯合創新中心。負責「亞馬遜 AWS 聯合創新中心」營運的藍濤亞洲總裁黃齊元說，台灣的優勢在於人才及產業價值，但卻欠缺國際連結，台灣的產業這幾年邊緣化，未來絕對要與全球的新經濟連結，台灣的產業不僅要技術創新、更要商業創新，讓傳統與新創結合。

藍濤亞洲總裁黃齊元坦言，亞馬遜 AWS 投資「合創新中心」多少資金，答案是「零」，亞馬遜投入的是它全球的資源，誠如潤泰集團總裁尹衍樑將大潤發賣給阿里巴巴，將零售業從線下結合線上的數位轉型，將商機的餅坐大。

未來的新經濟，絕對是跨地域、跨領域、及跨世代。未來十年，新經濟的三大趨勢在大數據、物聯網，及人工智慧，台灣的產業如果不升級轉型，勢必有一天會被競爭對手打敗。亞馬遜聯合創新中心進駐新北，將可藉助亞馬遜的雲端技術、人工智慧，提升台灣產業升級及競爭力，並且培訓好的新創人才團隊，與亞馬遜全球 192 個國家的網絡連結，讓台灣人才及產業走向國際。