稅改共識 提高4所得稅扣除額

立法院朝野各黨團針對所得稅法修正案，今天（18 號）繼續召開朝野協商，在免稅扣除額部分達成共識，標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額、學齡前幼兒特別扣除額都提高，但營所稅稅率、股利所得稅率、未分配盈餘所得稅率，都沒有達成共識，將依照民進黨團版本表決。

立法院朝野協商稅改案，朝野對於多項免稅扣除額達成共識，「標準扣除額」從現在的 9 萬元提高到 12 萬；「薪資扣除額」和「身心障礙扣除額」，都從 12.8 萬提高到 20 萬；「學前幼兒特別扣除額」，從現行的 2.5 萬大幅提高到 12 萬元。

而各項扣除額提高後的稅收缺口，將從提高企業營業所得稅稅率彌補，從現行的 17% 提高到 20%。朝野協商接受國民黨團提議，對營業所得在 50 萬以下的中小企業，分 3 年逐年調高。

民進黨立委吳秉叡：『國民黨的朋友有提到說，中小企業如果一口氣拉高到 20% 會不會承受不了，那在這樣子的建議之下，大家經過好好討論、一個良性的互動，我們認為逐年從 17% 到 18% 到 19%、20%，3 年來調整，讓這個稅率能夠拉高到 20%，是讓中小企業有一個適應的環境。』

至於股利所得，分為甲、乙兩案，甲案採行政院版本，稅率 8.5%，以 8 萬元為上限；乙案採民進黨團版本，採單一稅率 28%。

（圖：截自立法院議事轉播系統畫面）