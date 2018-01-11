微軟、亞馬遜落腳台灣發展AI 沈榮津：經濟部就在等他們

微軟及亞馬遜雲端運算（AWS）相繼宣布在台灣設置 AI 研發中心及聯合創新中心，經濟部長沈榮津今 (11) 日指出，這一波從雲端到大數據，可以看出人工智慧已經來了，台灣硬體製造有相當水準，吸引國際大廠來台形成策略聯盟，以台灣作為場域試煉；他強調，經濟部「就在等他們」，隨時準備提供相關協助。

微軟宣布在台成立「微軟 AI 研發中心」，以 AI 前端科研與產業 AI 化兩大策略，將在兩年內投資 10 億元，建立百人研發中心團隊，且將持續擴充研發中心的能量，目標是在 5 年內，招募培育超過 200 人以上的 AI 研發團隊。

亞馬遜雲端運算今日與新北市政府簽署合作備忘錄，將聯手打造聯合創新中心，亞馬遜未來將導入技術平台及教材等資源，培育青年創新創業。

兩大國際企業選擇在台發展 AI 相關研發及創新，沈榮津指出，這一波從雲端到大數據，可以看出人工智慧已經來了，這些就是智慧化應用，在各行業及各領域中，從智慧生活、智慧城市到智慧國家，包含交通、能源、教育及醫療等，都是在談智慧化。

他強調，台灣硬體製造有相當水準，再透過人工智慧、大數據進來，符合智慧化應用的期待，可以吸引國際企業來台形成策略聯盟，以台灣作為場域試煉，這是很重要。



針對微軟及亞馬遜研發及創新中心落腳台灣，沈榮津說，目前是這兩家，只要廠商提出後續需要，經濟部「就在等他們」，隨時視廠商需要提供協助。