沙國「豪華監獄」清空 中東首富拒繳60億美元將轉至監獄

沙烏地阿拉伯首都利雅得的麗思卡爾頓酒店，預計下個月將重新恢復營業。過去幾個月，它成為軟禁權貴的「臨時監獄」，在功成身退後，仍未獲釋的貪腐嫌犯將轉往高安全等級的監獄。

據《彭博》報導，自去年 11 月 32 歲的薩勒曼王子 (Prince Mohammed bin Salman) 實施「反貪腐」行動後，依 12 月初公開的數字，這裡有 159 人被拘留，其中部分已經釋放，主要是他們願意付出「和解金」換取自由。

這當中，身家 180 億美元的「中東首富」阿瓦里德王子 (Prince Alwaleed bin Talal) 一直是最受矚目的拘留者。據稱，他一直在談判釋放的條件，他可能需要繳付 80 億美元，並放棄 Kingdom Holding Co. 的掌控權。但談判破局，他將轉往監獄繼續關押。

外界認為，這次的行動是薩勒曼王子社會經濟改革，以及最重要政治上鞏固權力的行動。此外，近 2 年油價的快速下挫，也傷及沙國經濟，據稱，沙烏地政府希望能收回多達 1000 億美元被挪用的資金。

關於釋放的談判仍在進行，總檢察長 Sheikh Saud Al Mojeb 表示，這部分可能在幾周內完成。當地媒體在周一指出，近兩日有許多拘留者獲釋，本周預定仍有更多人可得到自由。

Rice 大學公共政策研究所專門研究中東的學者 Jim Krane 認為，無論人們如何看這次行動的理由，這樣的行動其實很合理，沙國皇家如此龐大，深入各樣組織，使得沙國看來是家族政治，而非傳統君主制，這帶來改革的理由。

