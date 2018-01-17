高端電動汽車需求旺 法拉利態度大變打算挑戰特斯拉

摘要：法拉利 CEO Sergio Marchionne 宣布將生產高端電動汽車：「特斯拉能生產的高端電動車，其他車商也能做。」而就在兩年前，他還說電動版法拉利的想法「令人髮指」。

還記得膠捲相機巨頭柯達的故事嗎？當整個汽車產業都在從石化能源轉向電池動力的時候，拒絕轉型或許意味著淪為汽車業的柯達。

這一點，連豪華汽車品牌法拉利（Ferrari）都意識到了。公司首席執行官 Sergio Marchionne 周二宣布，法拉利計劃生產高端電動汽車。

在北美國際汽車展上，Sergio Marchionne 在一眾記者面前向特斯拉「下了戰書」：

無論特斯拉生產了什麼樣的高端電動車，其他車商也能做。

特斯拉推出的這些電動車銷量驚人，Model 3 在發售之後預定訂單很快就高達 50 萬輛。這讓其他車商非常眼饞。

Sergio Marchionne 還領導着飛雅特 - 克萊斯勒（Fiat-Chrysler）。無論是對於他自己還是對於這兩家汽車公司而言，他那雄心勃勃的電動車計劃都代表着重大的方向調整。

還在 2016 年 5 月的時候，Sergio Marchionne 在日內瓦車展上公開表達了對純電動版的拒絕：「對法拉利來說，電動車幾乎是個令人髮指的概念（an obscene concept）。」

這在當時或許是有道理的。畢竟，那時候純電動汽車的概念並沒有像現在這樣深入人心，法拉利引擎開動時那巨大的轟鳴聲在粉絲們聽起來就像是絕世美妙的音樂。人們簡直無法想象法拉利沒有了汽油引擎之後的樣子。

當然，那時一輛完全自動駕駛的法拉利更是不可思議的。Sergio Marchionne 的反應是這樣的：「除非先殺了我。」

當時你要是問他會不會有法拉利 SUV？呵呵。

不過，即使是在今天，一些傳統的粉絲還是無法接受電動版法拉利。CNBC 引用一位法拉利車主的話稱，沒有了傲慢張揚的引擎聲，一輛純電動法拉利就像是一個「3D 打印的甜甜圈」。

這就是說，法拉利在電動車之路初期或許會遭遇一些不順利。因為對於一些純粹主義者來說，電動法拉利雖然可能會完全保留法拉利的經典外觀，但它並不是真正的法拉利。

『新聞來源／華爾街見聞』