特斯拉空單居高不下 4大風險小心「軋空」

Nasdaq 在 10 日公佈特斯拉空單餘額，略低於上次數據，但仍超過 3000 萬股，財經部落格《Seeking Alpha》作者則認為，基於油價上漲、Model 3 產量改善、太陽能屋頂開始建設，以及空頭今年以損失開年等原因，軋空情況有可能發生。

特斯拉股價日線走勢圖

特斯拉 (TSLA-US) 目前的空單餘額仍高於 3000 萬股，市值超過 105 億美元，許多看空者，認為特斯拉的資產毫不值錢，公司的商業模式無法獲利，將進入撞牆期，甚至有些人覺得，執行長馬斯克 (Elon Musk) 不誠實。

但《Seeking Alpha》作者 ValueAnalyst 認為，特斯拉將可持續改善 Model 3 的生產狀況，並且在未來設計更創新的產品。

那斯達克公佈的特斯拉空單餘額

作者指出，買空特斯拉是項危險的舉動，上圖最後一欄「空單所需回補天數」(Days to cover) 代表著，以現在的空單餘額，以及特斯拉平均每天的股票交易量計算，市場上空單所需的回補天數。

但作者認為，要出現以下的情況，買空特斯拉的投資者，才有可能大幅回補空單，而可能進一步導致「軋空」。

1. Model 3 產量大幅提升

作者認為，市場過於看低 Model 3 的售價，所以在進行特斯拉未來獲利能力分析時，並不正確，而在下一次股東會時，訂價將會更明朗。

2. 油價正在上揚

在 OPEC 持續限產情況下，西德州中質原油 (WTI) 和布蘭特原油 (BRENT) 價格皆上揚，作者過去分析，當原油價格上漲，購買電動車的價值也會跟著上漲，他預測未來幾個月的油價將會繼續上漲。

WTI 和布蘭特原油價格都在上漲

3. 特斯拉「空軍」2018 年開年大虧損

Predictive Analytics 的總經理 Ihor Dusaniwsky10 日在推特表示，「特斯拉空單餘額 107 億美元，在 2018 年上升 8.66 億美元，或是 9%，根據 9 日特斯拉股價每股下跌 2.72 美元來看，空單可賺 8700 萬美元，可是若以 2018 年漲幅來看，空單已虧損 7.12 億美元。」特斯拉 11 日股價，上升 3.15 美元，收在每股 337.95 美元。

Dusaniwsky 的推文

4. 太陽能屋頂開始建設

特斯拉不僅提升 Model 3 產能，亦開始太陽能屋頂建設，作者認為這個項目的潛力被低估了，未來太陽能屋頂市場有上漲空間。