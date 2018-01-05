債券投資人放棄特斯拉？分析師預計股價將「腰斬」

摘要：「燒錢殺手」Model 3 令特斯拉苦不堪言，交車量遠低於預期，相較於股市的「溫柔」下挫，債市投資人對特斯拉的「夢想」似乎放棄得更為徹底，上演發行以來單日最大跌幅。與此同時摩根大通分析師給出了僅僅 185 美元的股票目標價。

特斯拉去年第四季 Model 3 交車量比預期幾乎少了一半，股票和債券雙雙下跌。而相比於股市的「溫柔」，債券市場似乎對特斯拉的「夢想」放棄得更為徹底。

特斯拉公司 2025 年到期的債券價格早已經低於票面價值，昨天獲得發行以來單日最大幅度下跌：

（圖片：zerohedge）

特斯拉本周公布 2017 年第四季 Model 3 電動車交付 1550 輛，預期交付 2917 輛。第四季總產量 2.4565 萬輛，其中 Model 3 產出 2425 輛。

此外，每周生產 5000 輛的里程碑目標也被特斯拉一再延後，最初預期是 2017 年底達到這一目標，上個月推遲至 2018 年第一季末，如今再度推遲至第二季末。公司稱，這主要是由於生產瓶頸問題，此前首席執行官 Elon Musk 和財務總監 Deepak Ahuja 在財報中寫道：很難預測到底需要多長時間才能清除所有生產瓶頸。

特斯拉股價昨日繼續下跌，目前在 314.62 美元 / 股。

如今，分析師們也開始不再相信「特斯拉神話」，摩根大通在最新的研報中僅僅給出了特斯拉 185 美元的目標價，如果這一判斷正確的話，意味著特斯拉股價將遭「腰斬」。

難道特斯拉也只是一隻概念股？摩根大通表示：

Model 3 數據實際上是所有數據中唯一重要的點。自從發布後，Model 3 已經成為公司的現金殺手，在 90 天裡公司在相關方面燒掉了 14 億美元（截止 9 月 30 日數據）。考慮到現在的公司的燒錢狀況、資產負債表上的現金存量，Musk 很難達到之前宣稱所要實現的目標（上海建廠，再建 2-3 座超級工廠這一系列燒錢的目標）。

而一直以來看空特斯拉的還有一位美國對沖基金大佬，綠光資本創始人 David Einhorn。近來成績不太理想的 Einhorn 在 2017 年致投資者信中就表示看空以特斯拉為首的科技股，「終有一天，特斯拉股價會下跌，只是現在還沒有發生。」

『新聞來源／華爾街見聞』