〈車用市場成長俏〉與進口車價差拉近 國產車加裝配備遭逢規模經濟問題

台灣車市去 (2017) 年新車掛牌數創新高，不過，根據工研院估計，整車產值年減 3.5% 至 1854 億元，低於汽車零組件以及車用電子，工研院指出，進口車向下搶占小車市場，占總車市比重已達 41.7%，去年成長幅度更高達 8.9%，反觀國產車的銷售年減 3.7%，隨著兩者價差逐漸拉近，國產車未來在新車開發、車載駕駛安全輔助系統、車載導航娛樂配備加裝上，都將遇到規模經濟的問題。

展望 2018 年，工研院認為，在進口車持續侵蝕市場的情勢下，雖車市可望溫和成長，但國內整車廠內外銷都仍將持續面臨挑戰。

除了內銷面臨龐大壓力，外銷也面臨窘境，工研院指出，以往國產車外銷集中在中東國家，然而全球油價下跌，使中東國家購買力下滑，供給面又受制土耳其的激烈競爭，導致母廠連續 2 年調整我國整車出口比重，統計 2017 年整車出口為 39519 台，年減幅達 23.2%。

因此，工研院建議，汽車產業應加速技術升級，由於我國將在 2021 年實施新油耗法規，透過自有品牌車輛開發電動化車輛零組件，將有助於我國電動車輛擴大高效率動力系統相關開發。

例如，短期可開發 48V 電動化系統、充電設備等，中長期以零組件整合機械、電子、電機與材料等產業，開發相關電動化次系統或關鍵零組件、低功耗的功率模組 (如 IGBT) 發展以拓展國際市場。

另一方面，我國 10 年以上高齡車輛比例偏高，約為 55%，工研院建議短期國產新車應裝 ADAS，如自動跟隨、車道偏移警示、前方防碰撞、全週影像等，或智慧型安全帶、智慧安全氣囊等產品，提升國內消費者換購或新車選購誘因，並達到資通訊在汽車電子產品的滲透率。

中長期上，工研院則建議透過政府科技專案來建構車輛零組件電子化、資通訊零組件車電化的跨領域合作機會與實力養成，進而拓展海內外市場。