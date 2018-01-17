莊家活動令散戶失信心

《政經脈搏》2018年股市開局，港股恆指連續14天都錄得上升，目前已經抵達31600左右，與2008年全球金融海嘯前錄得的31958點僅相差不到400點，看情況很快便會突破，雖然尤如我所說，相對其他主要市場尤其是美股，港股走到目前這個水平仍然只不過是在追落後，但是對於近年一直缺乏表現的港股巿場，這次的表現無疑令人有久旱逢甘的感覺，因此必須好好的把握。
大市走勢偏好，過去兩個多月以來市場日均交投都在1000億元以上，這個星期一周未假後復巿，只是一個上午大巿總成交額便已經超逾900億元，結果整天交易共達1680餘億元，同日恆指曾上升了逾300點，幾可靠近2008年的歷來高峰，雖則最後大市在內地股市回跌，加上騰訊(00700-HK)，匯控(00005-HK)及港交所(00388-HK)等各自創出高位之後急速回吐，到收市恆指反而下跌了73點，未能創出15天連升，但大市是有實際資金入巿支持，因此這段上升周期，預計仍然可以維持上一段時間，況且以目前恆指市盈率平均只在14至16倍之間，相對其他市場仍然是較低，因此市場出現風險的機會不高。
然而儘管市場造好，交投暢旺，股份價格除個別科網企業以外，整體還不算高的情況之下，這次的所謂牛市相對過去歷次的牛市其表徵起碼是本地散戶投資者入市並不踴躍，日前我與數位證券業內人士閒談，他們告訴我，大市走到近期已臨近追上2008年的高峰，但是大家卻一點並不感覺到牛市的氣氛，起碼習慣在大巿上升到火熱的時候爭相入巿的散戶並未見有蜂擁重來，街頭巷尾談論買甚麼股票的聲音也是相對的沉靜，就算是一直沒有離開巿場的散戶炒家，面對這次升市也沒有像過去的牛市一樣人人賺錢，表現的十分雀躍，相反很多散戶手上的股份都還是在
虧損之中，不知何時才重見天日。
這個現象帶給市場的訊息從正面來看，由於散戶入巿的情況毫不熱烈，基金大戶派貨套現無從；因此，出現過去屢試不爽的散戶接了火棒之後便出現「股災」的可能性相對較低，但是從負面來看，大市持續上升，卻總是無法引來散戶入市的興趣，散戶之心竟然是出奇的冷淡，情況其實也是有異尋常。
市場持續造好，散戶毫不動容，這個兩極化的情況事實上在這次持續近一年的升市之中一直都已經存在，這過去一年，持有騰訊、中國平安(02318-HK)、港交所與及少數大型內房和汽車等股份的投資者，會感覺是身處牛市之中，可惜這些股份從來都不是一般散戶投資者的那「一杯茶」，因此一般散戶投資者大多無緣分享那一份「牛市」的喜悅，而他們一向鍾愛的中小型企業細價股份，持有者就算不是感覺身處「熊市」之中，也不會有身處「牛市」的感覺，事實上，不少業界的朋友都對我說，他們很多客戶所持股份都仍處虧蝕之中，並未跟隨大市回升，有些股份甚至還進一步下跌。
市場活動都只集中在大型且具實力的大價股方面的情況或可以視為是投資者表現比較理性的一面，但是從整體來看，市場傾向片面發展，上市中小型企業的股份在大市接連上升之下卻得不投資者的垂青，斯人獨自憔悴，這個情況一來反映市場未能均衡發展，二來也不利於市場達致協助各類大，中，小企業集資發展業務的功能，發展殊不健康，造成有這個現象，監管法則未臻完善，或存在漏洞，固然是原因之一，但是一些莊家活動包括把股價不斷向下炒，上下其手，與及啤殼，造殼等行為，卻肯定是造成散戶拒再入市，對投資股巿失卻信心的元兇。
六福金融主席兼行政總裁許照中
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