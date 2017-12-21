故意讓iPhone變慢？財經作家：蘋果應替果粉換電池

《CNBC》專欄主筆 Todd Haselton 發表文章透露，他多年來認為蘋果故意降低 iPhone 運作速度迫使消費者升級新機的想法相當瘋狂，但現在看來似乎是這麼一回事。

蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US) 週三 (20 日) 坦承，電池老化降低舊有 iPhone 處理效能，是為維持手機運作順利。換句話說，蘋果部份手機包括 iPhone 6 、 iPhone 6s 甚至是 iPhone 7 的處理器，隨著手機逐漸老舊，並不總是展現完整的運作力。

這也有助於解釋 iPhone 用戶為何在 app 的執行與轉換上，感到速度大如不前。蘋果雖然提出解釋，途徑卻是錯誤，因為手機速度是有意的「被降低」，蘋果應該為期盼 iPhone 運作能維持數年的消費者著想。

去年蘋果曾回應 iPhone 6s 電池發生的問題，當時該裝置多數用戶回報手機會隨機自動關機，即便是在電池未完全耗盡情況下。為減輕該問題與類似麻煩，特別是當電池老化與續航力變差，蘋果開始研究改變手機使用電力的方式。

蘋果公司週三向《CNBC》回應，「鋰離子電池在較冷環境、電力低或使用時間久了之後，提供現有需求的能力會跟著降低，這可能導致裝置速度意外地變慢，以為了保護內部電子零件。」

但 Todd Haselton 認為，如果蘋果因為電池老化而讓手機性能打折扣，就應該免費更換 iPhone 電池。這對蘋果來說的確會是項負擔，但也應該保障用戶的產品壽命能維持一定的表現水準。否則，消費者下載新的 iOS 系統，將只會提升該系統對處理器的要求，進而讓手機速度變更慢。