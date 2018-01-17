肥料價格先後上漲 關注化肥行業的春耕行情

今日，在2017年主要農産品市場運行情況和當前農産品市場熱點問題舉行發布會上，農業部市場與經濟信息司司長唐珂表示，2017年9月以來，我國氮肥、磷肥、鉀肥、複合肥都先後出現了上漲行情，其中尿素漲幅較大。據監測，2017年12月國産尿素、磷酸二铵、氯化鉀、複合肥平均出廠價同比漲幅分别為34.0%、17.7%、6.7%、17.1%。

據分析，這一輪化肥上漲的原因主要有兩個方面：一是原材料價格大幅上漲。據統計，無煙煤主流到廠價同比漲50%左右，天然氣、硫磺等原材料價格也出現了明顯上漲。二是化肥企業開工率有所降低。以尿素企業為例2017年企業平均開工率大約在57%左右，較往年下降7個百分點。如果後期化肥生産企業開工率不能明顯提升，今年春耕期間部分地區可能出現供應緊張，價格快速上漲。

光大證券分析認為，近期磷酸二铵在原料合成氨、磷礦石價格上漲推動下出現明顯漲幅，尿素價格高位盤整狀態，且兩者開工率處于低位，後期價格有望維持高位，鉀肥在原油價格回暖下上漲并維持，春耕來臨建議關注化肥行業的春耕行情，此外也建議關注取暖季受限環保的農藥、炭黑等品種。

來源：證券時報

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