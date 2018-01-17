景氣回溫 工研院上修製造業產值成長率至3.49%

景氣持續復甦，工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）對於今年台灣外銷市場表現抱持審慎樂觀態度，正向看待台灣經濟前景，並根據台灣製造業趨勢預測模型預測結果，今（17）日提出 2018 年台灣製造業產值成長率將為 3.49%，上修 0.24 個百分點。工研院表示，受惠於產品價差，我國製造業附加價值持續進步，建議應把握近年附加價值改善及全球景氣回溫，加碼投資，掌握未來市場先機，持續創造產業附加價值。

2017 年台灣出口成長年增率達 13%，創下 2011 年以來最大增幅。工研院指出，在基期墊高的影響下，今年我出口成長力道將回復常態水準，2018 年全球景氣延續溫和成長趨勢，包括歐、美、日等主要經濟體景氣持續穩步走升，帶動世界貿易持續復甦，加上美國稅改過關，2018 年全球景氣可望延續 2017 年成長趨勢，而國際原物料價格盤堅，也有利我國製造業產值成長。

針對製造業四大業別趨勢分析，工研院表示，2017 年整體製造業和四大製造業別產能利用率都維持在高水準，預測 2018 年資訊電子和化學工業成長力道可望續顯，金屬機電及民生工業表現審慎樂觀。

金屬機電部分，今年全球鋼鐵需求將微幅成長，加以中國大陸官方嚴格執行環境治理，加速低階產能去化，預測 2018 年金屬機電業產值成長率將為 2.42%；資訊電子部分，美國與歐元區製造業採購經理人指數走勢維持高檔，半導體先進製程也陸續開出，高速運算晶片的市場需求依舊強健，預測 2018 年資訊電子業產值將成長 3.96%。

至於化學工業，2018 年全球經濟可望延續成長趨勢，國際油價預估也將高於去年均價，且主要出口市場中國大陸製造業 PMI 維持擴張，預測 2018 年化學工業產值成長率將為 4.88%，較上次預測上修 0.75 個百分點。

民生工業則因 2018 年民間消費成長力道預估將與去年相仿，且近期國內消費者信心明顯增強，民眾對於未來半年國內景氣、購買耐久財時機等趨向樂觀，預測 2018 年民生工業產值成長率將為 1.86%，微升 0.03 個百分點。

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