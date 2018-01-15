蔡英文苦惱台灣低薪 沈富雄提十大藥方

青年低薪問題引發世代隔閡與民怨，前民進黨立委沈富雄 15 日提出解決低薪的十大藥方，只看蔡英文總統敢不敢「對症下藥」。

★以下是沈富雄在臉書公布的十大解決低薪藥方：

(一) 央行對匯率不再阻升，但不必也不宜人為助升。

(二) 對產業助強不扶弱。

(三) 政府不可無端平抑物價或其他公用事業的價格，如電費、水費、健保費。

(四) 國營事業 3 年內消彌赤字，中央不可編列預算補貼。

(五) 對辛苦輪班產業的缺工問題：

1. 嚴守法律有關排班、加班的規定。

2. 薪水浮動到不缺工為止。（例如：護理師、長程駕駛員、保全人員應屬自由市場節制。）

3. 人事費用增加的部份，依市場法則反應到成本與價格，由市場吸收，政府不要害怕。

(六) 減少外籍移工。

(七) 對資產、資本利得及消費税增税。

(八) 個人綜合所得稅稅率在 20% 以下的稅戶，稅率再減 5%。

(九) 大手筆補貼租金、育兒費及托育費。

(十) 提高大學教授兼課鐘點費：

因為每小時不到 1000 元，果然是教育出了問題，也是國際大笑話。

沈富雄說，以上十大藥方最好一氣呵成，因為對一個「瀕臨多重器官衰竭的病人」，不要只治表面的咳嗽和流鼻水。

沈富雄指出，「低薪」會是未來一年朝野纏鬥不清的議題，他可惜蔡英文總統對低薪議題犯了 3 點缺失：不想診斷、不敢下藥、和頭痛醫腳。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』