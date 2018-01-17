加班換補休期限半年或一年？

勞動部次長蘇麗瓊表示，加班換補休期限一定會訂出來，原則上年底結清，也就是不得超過 1 年是目前的方向，強調勞動部在這次修法中堅持「4 不變」、「4 彈性」兩項原則，雖然一些極端的過勞班表可能會出現，但勞動部會做好把關機制，不會大開後門讓勞工過勞。

台北市勞動局長賴香伶日前向中央建議，加班換補休需明訂期限，雖然勞動部長林美珠曾說，加班換補休應在一年內結清，但從地方檢查實務來看，屆期縮短至半年內比較妥當。

蘇麗瓊回應，期限是一定會訂的，但要一年還是半年，「這要多聽聽勞工朋友的意見」，因為選擇權在勞工手上，勞動部不可能讓期限遙遙無期，原則上年底結清是目前的方向，也就是不得超過 1 年。她強調，目前已經在積極研擬法令中，絕對會在新制勞基法 3 月 1 日上路前訂出期限。

至於新制勞基法明定，勞工每月最高加班工時可達 54 小時，每 3 個月 138 小時，導致勞工連續 4 個月加班 54 小時的極端班表就地合法。蘇麗瓊說，每 3 個月是一個循環周期的概念，勞資雙方要事先約定好，約定後就不可隨意變動，用這種周期概念，確實有可能出現這種狀況，但勞基法 42 條規定，勞工因個人健康因素或其他正當理由，可以拒絕加班，加上職業安全衛生法也規定，資方對勞工健康安全負有責任，2 個加起來就可避免這種不合理的班表出現。

而輪班間隔 8 小時、連上 12 天班、單月加班上限 54 小時是否會同時出現？蘇麗瓊坦言，確實有可能，但機率很低，勞動部在這次修法中，強調 4 不變、4 彈性，彈性都需要經過嚴格的把關機制，不會大開後門讓勞工過勞。



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