美國主導G20會議要求加大對北韓施壓 不可被「笑臉攻勢」迷惑

路透報導，在加拿大溫哥華舉行的 20 國會議的與會者週二對北韓 (朝方) 問題表示，全球有必要加強對北韓施壓，迫使其放棄核武器計畫，而不應被朝方與韓國接觸中的笑臉攻勢所欺騙。美國國務卿蒂勒森在這次他與加拿大聯合主持的一日會議上說，「我們必須要讓這個政權為自己的所作所為付出更高的代價，高到足以迫使其回到有誠意的談判。」



向來對北韓十分感冒的日本，其外務大臣河野太郎表示，對於北韓在冬奧會前與韓國的磋商中所表現出來的『笑臉攻勢』，全世界不應抱有天真幻想。本屆冬奧會將於下月在韓國平昌舉行。



蒂勒森指出，決不能容許北韓「動搖」盟國的決心和團結，並重申，美國政府拒絕中國和俄羅斯的建議，即美韓暫停軍事演習，以換取北韓暫停核武計畫。溫哥華會議的重點將在於改善以美國牽頭向北韓「施加最大壓力」行動的效力，打擊北韓逃避制裁的意圖。他敦促中國與俄羅斯徹底執行聯合國制裁。



中俄兩國強烈批評溫哥華會議，為「冷戰」思維的樣板。儘管中俄都簽署聯合國制裁，但仍被批評沒有做到位，而中俄並不承認。



韓國外交部長官康京和在溫哥華表示，希望對話在冬奧會後能持續進行下去，但強調必須更嚴格執行現有的制裁。



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