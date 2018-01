2013年比特幣飆漲至1000美元的真相：左手賣右手

比特幣在 2013 年劇烈波動,從 150 美元戲劇性飆漲至 1000 美元以上,但研究人員發現,這樣的走勢恐怕是因一兩個大型玩家的假交易所激發的。

《TechCrunch》報導,研究人員最近在《貨幣經濟期刊》(Journal of Monetary Economics)上發表了一篇題為《比特幣生態系統中的價格操縱》(Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem)的論文,裡面指證了這個詐欺活動。

該研究團隊聚焦惡名昭彰的 Mt. Gox 比特幣交易所內的交易,回溯 2013 年晚期,該交易所掌握了超過 7 成的比特幣交易,到 2014 年 4 月卻因為駭客和數千個比特幣失竊而破產倒閉。

該報告分析該交易所可疑的交易行為,指出「上面約有 60 萬個比特幣是透過詐欺手段得來的,價值高達 1.88 億美元。」

根據報告,這些詐欺交易來自兩個機器人帳號,分別名為 Markus 和 Willy,且他們並未真正擁有其交易的比特幣。這兩個機器人創造許多虛假交易,以操縱比特幣價格,從中獲得數百萬美元的利益。

增加的交易量顯然對比特幣市場有重大影響,「以廣泛穩健性檢測進行嚴格分析,這些可疑的交易活動恐讓 2013 年晚期美元兌比特幣的匯率空前大漲,在短短 2 個月內從 150 美元跳升到 1000 美元以上。」

但這些對 Mt Gox 交易所來說沒有影響,因為他們仍可以賺取虛假交易的手續費。

有鑑於此發現,研究團隊向當前的加密市場貨幣預警,因為新出現的加密貨幣交易量都很清淡。「加密貨幣的數量已經從當時約莫 80 種增加到現在的 843 種,多數市場交易量都很清淡,都可能遭到人為的價格操縱。」

報告證明,加密貨幣的交易若缺乏管制,恐有不必要的後果,也反對了許多加密貨幣提倡者仰賴區塊鍊技術而不靠中央當局的論點。

從稅務機關到傳統交易所,加密市場要如何與全球管理當局合作,這將是加密貨幣長期價值的核心。