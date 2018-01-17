不再只靠iPhone 分析師：台積電今年的成長動力是比特幣挖礦

據《彭博》報導，過去 10 年來，台積電 (2330-TW) 一直是蘋果 iPhone 的重要零件供應商，不過，未來比特幣等數位貨幣對台積電的影響力，可能會超過蘋果 (Apple)(AAPL-US)。

台積電明日將召開法說，過去，台積電的表現常是 iPhone 的晴雨表，不過比特幣挖礦業務，在台積電今年營收的比重可望成長最快，有機會占到 10%。在 iPhone X 需求及出貨不明的當下，對台積電來說，這如同及時雨。

野村國際分析師 Aaron Jeng 預估，今年數位貨幣礦工台積電的貢獻有望加倍，達到營收的 5-10%。主要是挖礦需要強大的「算力」，這些算力，必須靠台積電生產的晶片，應用在 Nvidia 和 AMD 的顯卡上，才得以完成。

Sanford C. Bernstein & Co. 香港分析師 Mark Li 表示，挖礦業務對台積電的影響力，如今已與新款 iPhone 銷售類似。不同的是，iPhone 需要大量的創新與行銷，比特幣的貢獻卻是自動的。

台積來自手機的需求下滑 (圖表取自彭博)

近幾年來，由於蘋果及智慧手機的熱銷，特別是中國的高度成長，帶動台積電股價自 2016 年初以來，已經上揚 69%。但是中國品牌廠商崛起，加上中國市場已趨飽和，官方數據顯示，中國智慧手機去年出貨量下滑近 12%。

在此同時，數位貨幣對台積電的重要性則漸漸上升。據共同執行長劉德音先前表示，台積電由挖礦業務的營收，在第 3 季達到 3.5-4 億美元。《彭博》估算，這相當於營收的 4-5%。

較令人懷疑的，是挖礦業務需求能否持續，特別是中國近期加強監管，準備將大刀砍向挖礦。凱基證券分析師 Benjamin Chiang 上周就質疑，雖然許多人認為，來自挖礦的需求能抵消在智慧手機的損失，但他們懷疑這類需求能否持續。

台灣匯立證券 (CL Securities) 分析師 Sebastian Hou 形容，加密貨幣像是個看漲期權，如果這個需求明天消失，不會有太大影響，台積電仍是家有前景投資標的，但如果這個需求強勁，將成為台積電成長的大利多。