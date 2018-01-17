中韓聯手大屠殺 全球加密貨幣市值蒸發逾2千億美元

南韓與中國政府，皆有意禁止加密貨幣交易，在兩國聯手「屠殺」下，全球加密貨幣市值，一度蒸發逾 2,000 億美元。

Coinmarketcap.com 網站數據顯示，週二上午 7 點左右，加密貨幣總市值，約 6,538 億美元，在中國央行打算禁止加密貨幣交易的消息傳出後，便一路慘跌至 4,505 億美元。

包括比特幣、以太幣及瑞波幣等主要加密貨幣，價格皆大幅下滑，即使稍晚部分加密貨幣止跌回穩，依然無力回天。

南韓財長金東兗日前表示，關閉加密貨幣交易所，仍是政府管制措施選項之一，有關機構會祭出一套打擊「非理性」加密貨幣投資熱潮的措施，例如實名制交易或課稅。

先前，受南韓政府打算禁止加密貨幣交易消息影響，全球加密貨幣市值一度蒸發逾 1,000 億美元，這次加上中國政府，「威力」更強，全球加密貨幣市值蒸發金額，已超過 2,000 億美元。

據《路透社》報導，一份政府內部會議記錄顯示，中國人民銀行副行長潘功勝認為，政府應禁止加密貨幣交易，「不該支持與實體經濟無關的偽金融創新！」

由會議記錄內容可得知，潘功勝表示，政府會繼續對比特幣等加密貨幣交易施加壓力，避免其對市場造成風險。

潘功勝建議，監理機構應封鎖相關網站，關閉包含 App 在內的各式加密貨幣交易管道，並對提供這類服務的平台進行制裁。

中國已是「全球前段班」等級的加密貨幣開採地，對此，潘功勝指出，有關當局必須盡力改變這種狀況。

潘功勝說，地方政府可透過與電價、土地使用、稅金與環保相關的管制措施，「輔導」加密貨幣業者，使之「依序退場」。

台北時間週三 (17 日) 晚間 6 點 30 分，比特幣及以太幣皆重挫逾 15%，分別跌至 9,881 及 874 元。