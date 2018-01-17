加密貨幣市場遭血洗 比特幣今年表現暫不如「其他」貨幣

在比特幣歷經風光的 2017 年之後，投資人似乎尋找「其他比特幣」的暴漲機會，而這種做法，似乎正傷害比特幣價格。

據《彭博》報導，在去年贏得 1400% 的驚人回報之後，比特幣今年始終少有進展，漲幅更弱於其他加密貨幣。

周二加密貨幣的全面重挫，比特幣也跳水超過 2 成，亞洲時間周三清晨，價格更已逼近 9000 美元。之後雖見回彈，但小漲至 11000 美元附近後又持續下挫。

比特幣整體表現不佳的部分原因，可能在於去年回報過於驚人，讓投機者改去找有更大上漲空間、規模較小的數位資產。

小貨幣表現更勝比特幣（圖表取自彭博）

也正因如此，雖然比特幣總市值仍是加密貨幣資產最大，但市占已經由 1 年前超過 90%，至上周僅有 32%。

以市值來看，以太坊的以太幣、Ripple 的 XRP(瑞波幣)、萊特幣及比特幣分叉出的比特幣現金，都希望搶下市值最大， 但那些規模過小，而僅被歸為「其他」的貨幣，勢力也不容小覷。

CoinMarketCap 數據顯示，「其他」類別數字貨幣現在的占有率為 22%，較比特幣低約 10 個百分點。

過去，比特幣在大跌後能很快回彈，因為投資人願意很快回到這個主要加密貨幣，進而推升比特幣回彈。但到目前為止，這個現象似乎仍不明顯，而造成周三上午比特幣仍在 11000 美元下方無力突破。