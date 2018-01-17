比特幣接下來怎麼走？這是高盛的技術分析

摘要：高盛認為，現在比特幣正處於關鍵時刻，接下來的走勢將證明比特幣近期大幅下跌究竟是不是回調。根據艾略特波浪理論，下一個重要支撐位將在 9978 美元。

高盛分析師 Sheba Jafari 發布的最新報告認為，在近期大跌之後，比特幣「正接近有趣的價格水平」（"Bitcoin is nearing interesting levels"）。

Sheba Jafari 稱，從技術面角度分析，比特幣正處於修正性的 4 浪中，下一個重要支撐位在 9978 美元。如果確實是一波修正浪，那麼理論上在 9978 美元附近應當出現反轉的信號。但如果比特幣跌破 9836 美元關口，就會讓人質疑這是否真的只是回調。

Jafari 提醒稱，一旦比特幣跌回 11 月 8 日的高點 7882 美元，就將抹殺形成 4 浪的可能性。

（來源：ZeroHedge）

今日，比特幣創下了三年最大日跌幅，一度跌破 1 萬美元的重要心理關口。而一個月前比特幣最「意氣風發」的時候，曾一度逼近 2 萬美元大關。

昨天下午新浪援引路透社報導稱，中國央行副行長潘功勝建議禁止數位貨幣的集中交易，同時禁止個人和企業提供相關服務。彭博社隔夜消息稱，中國全面關閉境內交易所後，炒家轉向場外，場外類交易所集中交易服務的在線平台和行動 App 近來活動頻繁，中國政府將針對性地升級打擊措施。

目前比特幣交易火爆的韓國，近日也再度傳出禁止數位貨幣交易的消息。韓聯社報導稱，韓國財長金東兗在廣播節目中提到，政府的立場是要規範加密貨幣投資，因為這是一場大型投機，「關閉數位貨幣交易所依然是選擇之一」。

此外，歐洲證券和市場管理局主席 Maijoor 在接受彭博社電視訪問時表示，投資者應該做好虧到血本無歸的準備，「（數位貨幣）價值波動性巨大，不適合作為流通貨幣」，並且稱其「還沒有被廣泛接受」。

『新聞來源／華爾街見聞』