【港股解碼】港股地産板塊異動，是否爲“上車”的絕佳時機？

地産股昨日放量收跌，幅度相對較大

港股房地産板塊昨日異動，截至收盤放量大跌2.21%，在地産股的拖累下，恒生指數表現疲迷，勁頭乏弱。地産板塊表現上來說略有一絲怪異，但在在調整中修複預期，釋放相當一部分看空預期，在調整過後，對于部分還未上車的資金來說，是否是一次絕佳的機會呢？

先不說地産板塊走向如何，單就從近期港股公告披露方面，就足以看出一絲端倪。

地産公司“動向”頻繁

當前，公司公告主要集中在地産及醫藥兩個行業，地産方面的公告披露頗多，如：龍光地産（03380-HK）2018年權益合約銷售目標660億元，預計增超50%；禹洲地産（01628-HK）擬斥資38億元收購沿海家園（01124-HK）若幹業務；盈大地産（00432-HK）旗下Silvery Sky擬斥資20.18億港元及發行新股收購香港若幹物業；房地産公告的連連發布，尤其是“擴張性”策略一覽無余，在房地産調控的當下，地産公司危機意識較強，這也迫使著地産公司不斷擴大規模。公司紛紛選擇在同一節點擴張業務、收購以及發布預喜目標，是否意味著地産市場在2018年會有不錯的表現呢？

其實，在“分清中央和地方事權，實行差別化調控”的中央經濟會議思想提出後，相關城市出台了對樓市控制松綁的政策，其中政策力度雖有不同，但相比之前，調控力度明顯放松，對于內房股接下來的行情，無疑是回暖升溫的。

禹洲地産收購沿海家園

筆者在諸多地産公司中，將目光瞄向禹洲地産（01268-HK），禹洲地産在2018年1月13日發布公告，該公司旗下間接全資附屬公司“裕海國際”，以38億元人民幣擬向沿海家園（01124-HK）收購恒華集團100%的股本。

作爲賣方的沿海家園，在1990年成立于香港，涉足中國內地房地産業已有19年曆史，該公司的主營業務主要爲物業發展、物業投資、提供物業管理服務、項目管理及工程以及項目投資服務。投資布局範圍主要在中國華北、華中、東北、華東、華南以及西南等六大經濟區域中的主要城市。

通過沿海家園的中期報告，截至2017年9月30日，沿海家園總建築面積約爲67000平方米（2016年約爲202000平方米），錄得銷售額約爲8.07億港元（2016年爲24.48億港元）。與此同時，該等發展項目的相應建築面積約爲28000平方米。在報告期內，沿海家園的“武漢賽洛城第六期B區”、“武漢賽洛城第五期CD區”、“東莞麗水家園第五期B區”爲報告期內已竣工項目。

根據沿海家園最新財務數據顯示，截至2017年9月30日止6個月，沿海家園報告期內錄得收入約爲1309.37百萬港元，相比去年約爲777.1百萬港元的收入同期上漲68.49%。總體收入水平呈現上漲，然而中期利潤呈下滑態勢，虧損擴大8%至7886.8萬港元。

沿海家園收于麾下，股價放量大漲

對于收購方-禹洲地産來說，此次收購後，目標公司連同附屬公司將成爲禹洲地産的間接全資附屬公司，而業績方面的錄入情況，也會于財務報表綜合錄入集團旗下。對于收購方來說，面對業績較差的賣方，無疑是一次低價購買的絕佳時機，而收購麾下，對買房來說，一方面節省了資金成本，另一方面，彌補了公司空白業務部分。而這樣的收購後，往往會呈現利好表現。

正如這次收購事宜，收購包含不同城市多個投資業務，值得注意的是，其中三大區域包含北京、武漢、沈陽，這是禹洲地産此前未有涉足過的地段，可以說，通過此次收購，禹洲地産向新的領域“進攻”，産品結構上得以豐富，彌補了此前東北地區的地産空白。

在今日，禹洲地産發布了複牌公告，我們不妨來看一下，收購後禹洲地産的股價表現。

禹洲地産早盤跳空高開，截至收盤上漲14.11%收于5.58元，盤中最高觸及價位5.63，尾盤略有回落，綜合看來，此次收購事項帶來的利好表現較爲強勁。

作者：王潤萍

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