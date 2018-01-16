【港股解碼】不是所有酒業都叫茅台！僑雄國際也要跨界“飲酒”了

今晨，港股主要從事各類文具及禮品産銷業務的投資控股公司僑雄國際（00381-HK）公告宣布，其間接全資附屬福建僑雄酒業作爲買方于1月15日與賣方陳宗基簽訂了買賣協議，以8400萬元人民幣（單位下同）（約等于1.01億港元）向其收購安徽省福老酒業發展（下稱福老酒業）20%股權。

根據公告，僑雄國際將以發行每股0.1港元之10.1億股新股方式支付上述收購代價，新股占擴大後公司股本12.45%。完成後賣方陳宗基將以12.45%持股量成爲僑雄國際單一最大股東，而公司主席許奇鋒實益擁有38.95%的Legend Win Profits Limited持股量則由2.16%降至1.89%：

（截自僑雄公告原文）

新任大股東何許人也？

據悉，收購事項完成後將成爲僑雄新晉單一最大股東的陳宗基是一名商人，主要在中國從事制造及銷售黃酒，並于國內黃酒行業擁有逾30年經驗。除此之外僑雄官方便再無透露這新股東更多的信息，筆者于網絡查詢也所獲甚少。

不過可知的是，在收購事項完成前陳宗基持有福老酒業80%的權益。根據僑雄披露的資料，福老酒業成立于2015年7月，其于2016年11月9日在安徽省望江縣通過公開拍賣購得安徽省越宜酒業有限公司資産，並自此開展酒類業務。

福老酒業主要從事OEM\ODM生産和批發黃酒、白酒、自營和代理各類商品及技術的進出口業務等，主營産品則有“越宜”牌、“越宜第一缸”、“遇見你”、“越宜醇”、加飯系列黃酒及白酒。

現有員工合共僅66人的福老酒業經營著多條生産線，包括7條年産15000噸紹興純手工釀造黃酒生産線、1條年産3000噸傳統濃香型白酒生産線及1條6000瓶\小時灌裝生産線；此外公司亦存儲有約27800噸醞釀年份爲2007年至2017年的黃酒基酒及約124.1萬個25公斤裝酒壇。

財務數據方面，于2017年10月31日，福老酒業資産淨值約爲4444.7萬元；其截至2017年10月31日止10個月營業額爲2287.3萬元，較2016年全年的208.2萬元已翻近10倍；且較之于2016年的虧損274.7萬元，2017年10個月公司已扭虧爲盈錄得除稅前溢利717.5萬元及除稅後溢利658.9萬元：

（截自僑雄公告原文）

賣方高溢價入股爲哪般？

可見，2016年末剛剛開展酒類業務的福老酒業，其目前經營狀況良好，並較爲迅速地進入了業務發展的上升期。而值得注意的是，僑雄此次收購計劃發行的代價股份每股作價0.1港元較買賣協議日期（2018年1月15日）收市價0.052港元溢價高達92.31%，較緊接買賣協議日期前連續5個交易日公司股份平均收市價0.0576港元也有溢價73.61%。也就是說陳宗基可算是“打折”出售手上發展勢頭不錯的業務予僑雄，並換取了對方較小數額的股份（就溢價入股而言），那麽僑雄之于陳宗基的吸引力具體來自哪裏呢？

現在的僑雄“定位”爲一家主要從事玩具、資源及休閑相關業務的投資控股公司，但細分下公司主要業務其實包括玩具及禮品制造及銷售、天然資源勘探以及于水果種植、休閑及文化等各種具潛力業務的投資。其五大運營分部具體業務內容如下：

不過，于2001年1月22日上市的僑雄，最初只是單純從事設計、生産及銷售各類型玩具及裝飾産品；2007年公司透過收購內蒙古銘潤峰能源開始涉足開采及勘探煤炭業務；2014年9月，僑雄完成收購衆樂發展28%股本權益並開始其水果種植相關業務；2015年是僑雄進一步推行業務多元化的一年，這一年公司不僅收購了鷹揚集團20%股權開始了在國內經營設計、開發及銷售旅遊業及旅遊相關産品的休閑業務，還與獨立第三方景德鎮景東陶瓷集團就若幹景德鎮當代陶瓷作品訂立資産購買協議，開始投資文化項目。

業務多元發展，奈何不改多虧少賺

然而從僑雄最近一次公布的業績報告即截至2017年6月30日止半年報來看，業務多元化發展至今，只有玩具及禮品分部和水果種植分部爲集團帶來溢利且玩具禮品分部還是公司唯一錄得營業收益的分部；勘探、休閑及文化分部至今未貢獻經營收益並且還在虧損之中：

（截自僑雄2017年中報公告原文）

而從公司整體業績表現來看，放眼上市以來僑雄的財報數據，只能說其也是虧得多賺得少的典型代表了，尤其自2011年之後，僑雄的虧損數額越來越大，並連續虧損至今。如下表所示，最近幾年僑雄業績表現波動但維持虧損狀態，而淨虧損數額也對應當期投資減值撥備的增減而呈現擴大及收窄的交替態勢：

另一方面，筆者注意到僑雄近兩年的股價表現，自2016年11月驚現斷崖式下跌後，僑雄股價在2017年至今並無大的起色：

（僑雄近2年股價走勢圖，截自港交所網站）

綜合僑雄近年業績及股價表現來看，竟似並無足以吸引買主大幅溢價入股的“籌碼”，當然或許新任大股東陳宗基看中的正是僑雄當前多元化發展業務之下畫得足夠大的這張“餅”以及進軍酒業之後集團更多的可能性吧。

進軍酒業，新業務能否助公司擺脫尴尬？

說到酒類行業的發展，大家首先想到的莫過白酒之“王”茅台，2017年至今A股茅台股價屢創新高，市場售價也應供需不平衡而屢現亂象，總之無論從公司市值還是産品價格，茅台都貴得一塌糊塗。然而，並非所有酒業公司都叫茅台。僑雄今次收購的福老酒業産銷的除了白酒，主要還是黃酒。

根據僑雄公告披露的資料，從行業來看，白酒銷量停滯增長，根據調研結合中國國內上市公司低端酒增速趨勢，中低端白酒的銷量預計下降；啤酒也呈現長期的低成長甚至是負增長趨勢；葡萄酒整體銷量增速呈現下降趨勢。此外，中國消費者能夠相對容易區分黃酒的質量檔次，以生産年份爲基礎的質量標准已經建立，同時輔助紹興、浙江、上海及福建黃酒等核心産品的細分品類標准，形成了可以用以消費升級的價值和價格分層。藉此，黃酒銷量增速2016年開始提升，主要來源于消費升級的價值和價格分層影響，同時浙江及上海以外地區黃酒銷量進入30%以上的高增長階段。

鑒于黃酒及黃酒基市場的增長，僑雄此番若能把握好進軍黃酒基行業的機會，加之有經驗豐富的新大股東幫手，或能在新業務上大顯身手也未可知。至于這次涉足酒業之後能否一改公司此前諸業務只虧不賺的尴尬境況，就留待後續觀察了。

截至16日收盤，僑雄報0.052港元，較上日收市價持平。

■ 作者｜彭小留

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