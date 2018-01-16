未來的主流 全球汽車產業投資電動車總額逾900億美元

《路透社》分析顯示，福特汽車 (F-US) 將電動汽車投資額翻倍增加的計畫，只不過是全球汽車製造商投資的一小部分，當前投資總額，已超過 900 億美元，且持續成長中。

這些資金的目標，是整體汽車產業中，一個很小的部門；其中表現最好的特斯拉（Tesla Inc）(TSLA-US)， 在 2017 年靠 3 款車型，也不過賣了 10 萬輛。

隨著世界頂級汽車製造商在未來 年內準備推出數十種新的電動車和混合動力車型，汽車業高層懷疑：誰會來買這些車？

福特汽車執行董事長 Bill Ford Jr 週日在底特律北美國際汽車展上宣布，該公司將投資 110 億美元，「唯一的問題是，顧客會買單嗎？」

福特宣布投資 110 億美元生產 40 種電動車款，只是電動車投資金額的一小部分 （圖: AFP）

美國最大的汽車零售連鎖企業 AutoNation Inc CEO Mike Jackson 表示：「特斯拉即將面臨真正的競爭。」傑克遜表示，他預計到 2030 年電動車將占美國新車銷量的 15-20%。

迄今為止，電動車投資總額至少包括美國車商的 190 億美元、中國 210 億美元和德國 520 億美元。

但美國和德國汽車高層在底特律車展中表示，這些投資大部分都是針對中國，因為中國政府自 2019 年起實施電動車配額管制。除此之外，也部分反應歐洲和加州監管機構的削減化石燃料碳排放的壓力。而特斯拉在製造電動轎車和 SUV 方面取得的成功也給同業帶來了巨大的壓力。

戴姆勒 CEO Dieter Zetsche 週一在底特律車展上表示，雖然特斯拉是最著名的電動汽車製造商，但很快大家就要和它平起平坐。

戴姆勒曾表示將斥資 117 億美元，引進 10 款純電動和 40 款混合動力車型，並計劃將小型通勤車、重卡等全系列車型電動化。

Zetsche 說：「需求將會推動我們（電動汽車）的銷售，或者我們是否能抓到最後一個客戶。」「最終，客戶將決定一切。」

目前，日產汽車（Nissan Motor Co Ltd）(7201-JP) 上市 7 年的 Leaf 仍然是世界上最暢銷的電動車，也是該公司唯一的純電池汽車，但不久後將被新加入的競爭對手淹沒，增加價格壓力。日產 CEO Jose Munoz 表示，「每個人都會發現，如果你推出新產品，只是會收到更多殘餘價值的壞消息。」

豐田汽車 (7203-JP) 北美業務 CEO Jim Lentz 表示，豐田汽車用 18 年銷售混合動力車，市占率也不過 3%。他說，混合動力車的成本更低，不需要新的充電基礎設施，也不會受到電池電動車航程的限制。「電動車的市占率要達到 4-5%，會花上更長的時間。」

目前電動車最大的單筆投資來自福斯汽車，計劃在 2030 年前花費 400 億美元為其 300 多個全球車型生產電動化版本。

在美國，通用汽車 (GM-US) 計劃在 2023 年前推出 20 款新的電池和燃料電池電動車，並優先在 2021 年推出一個新的專用模組化平台。

通用汽車 CEO Mary Barra 並沒有透露將在電動車上花多少錢。凱迪拉克（Cadillac）總裁 Johan de Nysschen 表示，大部分投資將在中國進行，通用汽車旗下的凱迪拉克品牌將在中國的電動車戰略中扮演「核心角色」，並將在通用未來的電動車平台的基礎上推出數量不確定的車型。de Nysschen 說，其中一些凱迪拉克可能會在中國組裝。

中國的汽車製造商，包括福特、福斯和通用汽車在當地的合作夥伴，也都宣傳了大膽的投資計劃。

然而，並不是所有的跨國汽車製造商都在積極進軍電動汽車。

飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU-US) CEO Sergio Marchionne 表示，公佈特定數量的新型電動車款是毫無意義的，雖然沒有承受壓力，但是由於政府法規的要求，該公司也正在努力達到排放標準，尤其是電動車很可能會在歐洲成為主流。