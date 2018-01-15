福特擴大電動車投資 2020前預計投入110億美元

綜合新浪科技、中國新聞網今 (15) 日報導，本周日，福特 (F-US) 董事長比爾 · 福特 (Bill Ford) 在底特律汽車展上接受媒體採訪時表示，在電動汽車領域，福特準備大幅增加開支，2022 年之前達到 110 億美元。這與福特過去訂定的投資額度整整多了一倍以上。

福特股價

報導指出，過去福特曾表示 2020 年之前將向電動汽車投資 45 億美元，這些資金會用來生產純電動汽車和插電式混動汽車。 比爾 · 福特稱：「我們全力以赴，我們正在努力將自己的主流汽車、標志性汽車轉化為電動汽車。」

雖然美國消費者青睞傳統皮卡和 SUV，不過汽車製造商卻在爭先恐後推出電動汽車，競爭漸漸升溫。通用汽車 (GM-US) 宣布，2030 年之前， 其全球產品線中增加 準備增加 20 款新電池電動汽車 (純電動汽車) 和燃料電池汽車。通用汽車 CEO 瑪麗 · 巴拉（Mary Barra）甚至大膽預言，2021 年之前就能從電動汽車銷售中賺到錢。

通用汽車股價

福特全球市場主管吉姆 · 法雷 (Jim Farley) 周日還說，福特向純電動汽車和混動汽車投入的資金比原計劃多了一倍。 Jim Farley 解釋稱，因為要打造專用電動汽車平台，開發 40 款電動汽車和混動汽車，當中 16 款是電池電動汽車 (純電動汽車)，所以投資會增加。

Jim Farley 還說，福特準備在 2020 年之前將高性能電動多用途汽車（utility vehicle）推向市場。福特 F-150 皮卡相當流行，2020 年，福特準備在密歇根 Dearborn 工廠生產混動版 F-150