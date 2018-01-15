電費暴漲 澳洲民眾加速擁抱太陽能 去年裝置容量創新高

澳大利亞已是全球最大的屋頂太陽能電池板使用國之一，但去年仍持續增加容量，因為用電戶面對不斷上漲的電費，只得想辦法自行解決。

澳大利亞清潔能源監管機構初步估計，去年新安裝 1.05 gigawatts 創下新記錄。根據彭博新能源財經（Bloomberg New Energy Finance）的數據，雖然補貼和慷慨的關稅回饋，促進了十年前裝置容量的增長，但去年的漲幅是來自於用戶尋求避開電力成本激增以及供應商商業推展所致。

(圖取自彭博)

根據監管機構的聲明，「2017 年小型太陽能安裝產能將是史上最大」。「房主和企業繼續擁抱太陽能電池板系統，推動澳大利亞各地的裝置容量提高。」

由於煤炭和天然氣供應緊張，去年的電力價格猛漲，用電情形緊急，更加劇了電力市場快速轉向太陽能發電。《彭博》估計，自 2012 年以來，住宅用戶的太陽能發電系統成本已經下降了 44%。

（圖取自彭博）

彭博分析師 Annabel Wilton 表示：「住宅太陽能的投資回收期現在已經低至 2012 年的水平，當年受關稅回饋和補貼推動了大規模的太陽能裝置。」

根據彭博 2017 年的「新能源展望」，到 2040 年，屋頂太陽能將占到澳大利亞電力的 24%。如果與小規模電池和即需備援系統相結合，到 2040 年，全國總電力容量的 45% 將來自私人物業，也就是所謂的「家庭蓄電量 (behind-the-meter-capacity)」。