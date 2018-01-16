積極擴張 2022陸中小AMOLED產能僅次於南韓

大陸近年來在大尺寸 TFT LCD 面板產能擴增迅速，有調研機構預估，2019 年大陸業者大尺寸 TFT LCD 產能即可超越南韓廠商，躍居第一。且估 2022 年大陸業者中小尺寸 AMOLED 面板合計產能可達 1,131 萬平方公尺，僅次於南韓廠商。原因是大陸新一階段的政策方針希望在次世代顯示器亦即 AMOLED 面板產能，及出貨方面大幅縮小與韓廠差距。

DIGITIMES Research 觀察，從目前陸廠個別發展態勢來看，京東方雖非最先研發 AMOLED 技術廠商，但在積極投資下，已具備相對有利競爭地位，預估 2021 年京東方於中小尺寸 AMOLED 面板產能，可望超越樂金顯示器 (LG Display；LGD)，躍居全球中小尺寸 AMOLED 面板第二大供應商。

在中性發展情境下，預估 2022 年大陸業者中小尺寸 AMOLED 面板合計產能可達 1,131 萬平方公尺，僅次於南韓廠商，全球比重將可達 33.4%，相較其在 2017 年僅占 7.5%，有顯著的提升。

DIGITIMES Research 分析師黃銘章、楊仁杰指出，若京東方目前規畫中新投資計畫皆能獲得地方政府支持，在積極擴張情境下，2022 年京東方在全球中小尺寸 AMOLED 產能比重將達 20%，將成為國際手機大廠不可忽視的重要面板供應來源。

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