「電競是運動」帶動監視器市場成長 逾30吋曲面成趨勢

隨著電競納入運動產業，電競選手將比照運動項目，享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光獎章等資源。有調研機構觀察，這將持續推動電競產業發展，電競賽事產值呈現逐年成長趨勢，可望帶動相關軟、硬體、播放平台市場向上攀升，其中逾 30 吋曲面機種將為趨勢。

DIGITIMES Research 分析師徐康沛指出，以電競監視器而言，台灣著墨較深的仍為硬體部分，但有別於在其他產業多扮演代工角色，台灣在電競領域則積極經營品牌，包括華碩、宏碁、微星等公司，且於多國市場具有一定知名度。

而在電競監視器在顯示規格上，相較一般 PC 監視器，更重視影像流暢度，因若稍有延遲，可能就變成輸家，而相關技術關鍵在於畫面更新率和反應時間，一般要求各在 120Hz 至 144Hz 與 1 毫秒，目前達 144Hz 規格的機種已屬普遍，且主流價位在新台幣 1 至 2 萬元間。

至於高動態範圍（High Dynamic Range；HDR）規格，徐康沛指出雖市售機種多標榜配備，但規格標準甫於 2017 年末制訂，通過 HDR 標準的產品仍在少數。而在尺寸與外觀上，27 吋已不敷玩家需求，30 吋以上大螢幕才能讓玩家看得更清楚，而伴隨尺寸增大，加上為能符合眼球弧度，以降低久視疲勞，曲面螢幕預估將成為發展趨勢。

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