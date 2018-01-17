國安考量 傳美國會議員力阻華為、中移動拓美市場

美國第 2 大電訊商 AT&T 與中國手機製造商華為的銷售合作告吹後，路透社引述 2 名美國國會助理的消息指，基於國家安全的考慮，美國國會議員曾敦促 AT＆T 與華為中止一切商業關係，並反對中移動 (0941-HK) 進軍美國市場的計劃。國會議員還威脅美國企業，如果它們與華為或中移動有聯繫，可能會妨礙它們與美國政府做生意。

中移動股價

香港《明報》綜合報導，消息人士指出，美國參眾議員施壓，爭取 AT＆T(T-US) 放棄與華為就下一代 5G 網絡的標準進行合作，而且不希望 AT＆T 旗下子公司 Cricket 使用華為手機。

由美國國會成立的美中經濟與安全評估委員會成員 Michael Wessel 說，下一波無線通訊發展，具有巨大的經濟和國家安全影響。中國參與製定標準並銷售設備，引發許多國家安全問題。

不願透露身分的一名美國國會助理表示，美國國會議員不希望中移動在美國獲得營業執照。中國移動早在 2011 年申請許可證，其申請正等待聯邦通訊委員會審理。華為和中國的電訊公司在美國市場舉步為艱，部分由於美國政府一直向它們的潛在美國合作伙伴施壓。

另據中央社報導，4 位共和黨籍聯邦眾議員發起草案，要求聯邦政府機構禁止採購或使用與中資企業華為及中興 (0736-HK)(000063-CN) 有關的產品與服務。

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華為與中興這兩家企業與中國解放軍關係密切，早在 2012 年，就遭聯邦眾院情報委員會在一份報告中列為「威脅美國國家安全」。

報導指出，這項通訊保護法草案須先在眾院「監督暨政府改革委員會」審議通過、送交眾院表決，同時，在聯邦參議院投票也獲同意，最後送交美國總統川普簽署才生效。