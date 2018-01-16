4大因素共振 國企指數開年大幅跑贏恒指

港股市場 2018 年開年 9 個交易日全部上漲，從去年 12 月 22 日起已連漲 14 個交易日，創下港股歷史上最長連漲週期紀錄。值得注意的是，恒生國企指數開年以來表現更為優異，以 6.49% 的漲幅超越恒指 4.99% 的漲幅。市場分析人士指，國企指數開年強勢上漲，主要由 4 大因素共振造成。

截至上週五 (12 日) 收盤，恒生指數年內漲幅 4.99%，而恒生國企指數漲幅 6.49%，跑贏恒指約 30%。其中恒生國企指數追蹤的 40 檔個股中，35 檔今年以來獲得漲幅，漲幅靠前的以地產、能源和金融類個股為主。

其中 8 檔股漲幅超過 10%，分別為萬科企業 (2202-HK)23.56%、中國國航 (0753-HK)15.19%、中國石油化工 (0386-HK)13.61%、中國神華 (1088-HK)12.10%、招商銀行 (3968-HK)11.41%、中信銀行 (0998-HK)11.22%、郵儲銀行 (1658-HK)10.59% 和華泰證券 (6886-HK)10.54%。

招商銀行股價

《中國證券報》引述市場分析人士表示，國企指數開年強勢上漲，主要是由幾個因素共振作用：

一、估值偏低，上漲空間較大。目前恒生指數的本益比已經達到 13.4 倍，已經高於 5 年均值，而恒生國企指數本益比剛達到 9.1 倍，還屬於相對低位。疊加 2017 年國企指數漲幅僅為 24%，而恒指漲幅達到 36%，國指有一定的補漲空間。

二、資金看好中國核心資產。中國經濟持續復甦，企業獲利預期大幅上升，市場 2018 年全面看好中國核心資產。國企指數追蹤個股中大部分代表著中國核心資產，受市場資金追捧是符合價值投資和趨勢投資的要求。

三、南下資金的支持。南下資金對港股市場的影響力越來越大，僅去年一年就為港股增加逾 2 兆港元的成交量。資料顯示，截至上週五，今年通過港股通管道淨流入港股市場的南下資金就多達 215.78 億元人民幣。而南下資金重點流入的中資銀行、能源、地產等板塊也是漲幅領先的板塊，推動國企指數走強。

四、H 股全流通落地。2018 年繼「同股不同權」之後，相當於港股流通總市值 8% 的 H 股未流通股票也有望實現全流通。在港上市的 H 股中，很多權重較大的藍籌股都已經通過 A+H 股構架實行了全流通，未在 A 股上市的 H 股 (152 家) 目前市值約為 2.6 兆港元。現階段非全流通的股份普遍處於折價狀態，全流通預期有望大範圍提升相關公司估值水準。

恒生中國企業指數走勢。 (圖：Google)

展望國指未來走勢，券商星展唯高達表示，國企指數目前的本益比仍處於 5 年歷史均值，只有個位數，令人放心。板塊方面，該行建議超配中國保險、互聯網、中國電訊設備，低配餐飲以及香港的電訊股。

法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏則預期，H 股公司的獲利恢復持續增長，整體估值仍然吸引，而且市場資金充裕、A 股納 MSCI 及 H 股全流通等因素都有利於國企指數表現，因此，國企指數及 H 股相關衍生品將成為市場焦點。

德銀研究報告也看好 2018 年港股市場表現，預期國企指數至 2018 年年底有望升至 14000 點。報告還預期 MSCI 中國指數年底目標 110 點。該行表示，中資股獲利前景良好，預期 MSCI 中國指數成分股 2018 年及 2019 年兩年每股獲利將分別增長 17% 及 15.5%。此外，有利的流動性環境也支持中資股表現。

