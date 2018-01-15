ADR助推 港股今料高開270點 挑戰31958歷史高點

在企業業績理想支持下，美股 3 大指數上周五 (12 日) 齊破頂，道指更勁升 228 點至 25803 點，連續 2 周升逾 500 點。美股創新高也令港股的美國預託證券 (ADR) 全線造好，當中匯控 (0005-HK) 較港股收市升 2.5%，騰訊 (0700-HK) 再升 0.7%，友邦 (1299-HK) 升近 1%，3 股已為恒指貢獻逾 130 點。

據恒指波幅指數，今 (15) 日恒指或將高開 270 點，料港股早盤將見 31680 點至 31700 點，距歷史高位 31958 點又近一步。

恒指走勢

香港《文匯報》援引第一上海首席策略師葉尚志分析，港股上周漲得雖慢但走勢穩健，主要因匯控接力充當大盤火車頭，內銀股亦取代內險股成為強勢板塊。在高基數背景下資金換貨至估值相對合理的板塊，說明市場未至過度亢奮。恒指短線技術「超買」雖然嚴重，但 30450 點是頗穩的支撐位，大漲小回格局不變。

東興證券 (香港) 研究部總監陳鳳珠指港股技術上已呈「超買」，若今日再漲回吐壓力會進一步加大，料後市需先行整固才再上行。投資者需注意中國本周將公佈一系列經濟數據，特別是去年全年的經濟增長、消費及投資情況等，結果將影響投資氣氛。

個股抗跌力較強，或有助股民避過後市出現的調整。葉尚志認為，市傳平保 (2318-HK) 旗下陸金所將於 4 月來港上市，刺激平保上周五衝高，他相信陸金所有利平保的估值重估，即使面對大市調整，平保的資金也不敢貿然離場。

平保股價走勢

另一檔抗跌力強的是匯控，該股上周以大成交破頂，帶動港股多次拗腰倒升，目前匯控收報 83.7 元 (港元，下同)，盤中一度高見 84.3 元，若計及股息回報及供股因素，2007 年歷史高位為 84.6 元，意味金融海嘯摸頂的股民，可望解套。

匯控股價走勢

陳鳳珠指匯控業務開始反映其正受惠於美息回升及縮表、「北水」持續大手買進，相信近期升勢只屬初期，往後走勢可看高一線。事實上，匯控 ADR 再升 2.5%，股價收報 85.78 元，所以今日匯控很大機會續升，並有助港股創 15 連升紀錄。

股票分析師協會主席鄧聲興也指出，匯控股息回報仍有 4.6%，勝過大部分高息藍籌，市場憧憬匯控會再宣佈新一輪股份回購計劃，也會為股價帶來實質支持。

除上述 2 檔抗跌股外，積極引入「同股不同權」企業 IPO 的港交所 (0388-HK)，同樣被視為另一檔抗跌力強的股份。大陸媒體報導指，小米很可能成為香港首批「同股不同權」上市公司，目前已啟動上市計劃，近期會決定保薦人及承銷商。

港交所股價走勢

「同股不同權」機制也有利於爭取陸金所和螞蟻金服等企業來港上市，而放寬已在美英上市的「同股不同權」企業來港作第二上市，亦意味着阿里巴巴 (BABA-US) 及京東 (JD-US) 等科網巨擘可直接在港作第二上市。鄧聲興認為，若能吸引中概股回流本港，有望為香港 IPO 市場帶來新刺激，成為港交所股價重要催化劑。

《星島日報》報導，金利豐證劵研究部董事黃德几警告，不排除市場有技術性調整或有顯著獲利回吐情況出現，短線不宜過分進取。他指現時的市況較大時代時健康，投資者亦較冷靜，股份估值合理。預期恒指於 30800 點至 32000 點徘徊，但要衝破 2007 年歷史高位，相信有一定阻力。

京華山一研究部主管彭偉新亦表示，目前港股走勢與大時代時整體氣氛完全不同，大時代時期，整體市場氣氛熾熱，股份中有近 7 成上升，只有 3 成下跌。相反現時一半升一半跌，氣氛較冷靜，而且主要是強勢股有升幅，而細價股則潛水，短期對於金融類別股份樂觀。

耀才證券研究部總監植耀輝亦表示，市場氣氛不錯且走勢健康。現時投資者選股時，傾向看重基本面，投資方式亦較以前理性，較多的投資者買強勢股會選擇長線投資，不急於出售。

香港 ADR 上周五於美國表現

股份 ADR 美國收報 (元) 較上周五港變化 (%)

匯控 (0005) 85.78 +2.49

中移動 (0941) 77.99 +0.31

中海油 (0883) 12.61 +0.91

中石化 (0386) 6.58 +1.02

聯通 (0762) 10.83 +0.80

國壽 (2628) 25.11 +0.84

中石油 (0857) 6.01 +1.36

中移動 (0941) 77.99 +0.31

騰訊 (0700) 445.25 +0.69

友邦 (1299) 67.86 +0.91

建行 (0939) 7.84 +0.80

資料來源：香港文匯報