台資企業鍾情買賣港股 日月光外 還有鴻海、富邦金

台灣半導體公司日月光 (2311-TW) 旗下大陸 A 股公司環旭電子 (601231-CN) 昨 (14) 日披露，公司逢高出售騰訊 (0700-HK) 和平保 (601318-CN) 持股，獲利逾 1.24 億元 (人民幣．下同)(約 5.68 億元新台幣)。

環旭電子股價

環旭電子主要為國內外品牌的電子產品或模組提供產品設計、物料採購、生產製造、物流與維修等服務，該公司昨公布，截止今年 1 月 12 日，其透過港股通出售 32 萬股騰訊和 170 萬股的平保，前者累計成交金額達 1.17 億元，而後者累計成交金額為 1.25 億元，這次交易確認的投資收益約為 1.24 億元。

1.24 億元當中，影響今年第 1 季度利潤總額金額為 1443.74 萬元，而影響 2017 年度利潤總額金額為 1.11 億元。

日月光股價

香港《明報》報導，公告透露，環旭電子於 2017 年 3 月通過「關於公司 2016 年證券投資及 2017 年年證券投資額度的議案」，其後在證券市場以自有資金投資有價證券，以提高公司自有資金的使用效率和增加投資收益，而是次賣出持股主要為實現投資利益，目前其手上已無騰訊持股。

事實上，不少台資公司鍾情於買賣港股，鴻海 (2317-TW) 旗下機構亦早已活躍於港股市場，如透過旗下子公司參股香港上市公司 IDG 能源 (0650-HK)，而同系富智康 (2038-HK) 亦染指港股市場，截至去年 6 月底，其投資港股的帳面值逾 7200 萬美元 (約 21.25 億元新台幣)，而截至 2017 年 3 月底止 3 個月，該公司期內來自投資活動的現金淨額達 2.75 億美元 (約 81.17 億元新台幣)，2016 年同期為 3136 萬美元 (約 9.25 億元新台幣)。

另外，「台灣幫」蔡明興的富邦金控 (2881-TW) 亦曾低調以 3.7 億元 (約近 17 億元新台幣) 注資予騰訊旗下公司深圳騰富博投資，其持股比率更逾 3 成，位列第 2 大股東。