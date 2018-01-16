「福貓」免打卡、不進公司 成就員工斜槓人生

瑞士知名企業的創辦人 Christian Mischler 透過一台筆電營運公司，一年有大約 250 天的時間都待在外頭旅行，更令人羨慕的是，他也讓自己員工跟他一樣可以不必打卡、不用進辦公室工作。

科技越來越發達，在歐美像這樣利用雲端作業，員工不須打卡進辦公室辦公的企業已經越來越多，台灣也不少年輕的企業開始跟進。2016 年創立的「福貓」電商，為了讓人員擁有更彈性的工作方式，重金架構的雲端平台，業務只要透過一台電腦就能完成接單、出貨的流程，不用打卡、不必天天到公司報到。員工就近可以在自己方便的咖啡廳、速食店辦公，員工們也成了這些咖啡店、速食店的主要業績來源之一，帶動餐飲業績。

「福貓挖寶網」電商團隊的創辦人張鈞成表示，許多員工除了福貓的工作之外，生活中都兼顧了許多身分，像有許多是兼職媽媽，家庭工作兩頭燒，有的還有其他的兼職副業。為了讓員工們可以成就自己多元的「斜槓人生」，於是開始嘗試這樣充滿彈性的工作模式。

「福貓」這樣的創新模式，竟然出乎意料的為公司創下驚人的業績，光是 2017 年的年度營業額就逼近上看六億，比前年成長了 150%。福貓 36 歲的員工陳媽媽表示：「這樣的工作環境真的很有幸福感，讓媽媽們得以兼顧子女與家庭，有了幸福家庭作為堅強的後盾，做起事來當然更有動力。」

在福貓裡，就有許多「斜槓青年」的案例，像是原本是打工族的小女生，6 個月在福貓團購的收入就超過百萬；退伍軍人加入福貓後，每個月平均收入就有 12 萬；家庭主婦、同時也身兼四個孩子媽平均月收入可以到 14 萬。張鈞成很開心自己真的在從事一個幸福的事業，不但實現了自己創業的夢想，也成就了無數台灣努力奮鬥的家庭。

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