90天休兵期快過一半僅談成2國！美國與傳統盟友的關稅談判在哪卡住？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-20 08:40

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美國總統川普政府近期在跟中國的貿易談判中取得突破性進展，宣布大幅削減對中關稅並「休兵」90 天，但他跟傳統盟友的關稅談判卻陷入僵局，這場圍繞汽車產業與貿易規則的博弈，正成為全球供應鏈重建的風向球 0000。

川普在 4 月 9 日宣布暫停對多數國家加徵關稅 90 天，隨著與中國達成協議，美國對中平均關稅從 125% 驟降至 30%，中國同步將報復性關稅從 125% 調降至 10%。這場戲劇性轉折促使高盛分析師預言，美國港口將迎來進口商「搶跑式」囤貨潮。

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數據顯示，跨太平洋航線運費已從每個標準貨櫃 2000 美元飆升至 2500 美元，馬士基等航運巨頭正著手調配運力來因應即將到來的物流高峰。

野村證券指出，中國出口商可能釋放 4 月延遲的出貨量，形成「被壓抑需求的集中爆發」。

但跟北京談判快速達成協議形成強烈對比的是，美國與傳統盟友的談判正陷入泥淖。川普政府原定 18 個重點談判對象中，除英國和中國外，其餘談判均未取得實質突破。核心矛盾聚焦於汽車關稅，美國堅持對進口車維持 25% 的高關稅，直接衝擊日本、韓國及歐盟等汽車出口大國的經濟命脈。

儘管英國在快速達成的協議中獲得每年 10 萬輛汽車享受低關稅待遇，但這一配額被歐盟官員斥為「象徵性讓步」，波蘭經濟部副部長更直言道：「歐洲期待更優條款」。

日本正成為談判焦點，但汽車產業承載著該國 5% 的就業和 7% 的 GDP。豐田、本田等企業最新財報顯示，關稅威脅已導致利潤預期下修 3% 至 5%。

儘管日相石破茂展現出罕見的外交靈活性，多次強調避免公開批評川普，但日方深知 2019 年簽署的日美貿易協定存在明顯缺陷，該協議雖降低部分農產品關稅，卻未觸及汽車產業核心利益。

日本前貿易談判代表渡邊賴純指出，日本在安全依賴與經濟自主間陷入兩難，川普顯然不承認既有協議的約束力。

至於美國另一盟友韓國，首爾試圖以策略性籌碼換取豁免，但分析人士指出，南韓的弱點在於自身半導體產業對美國技術的深度依賴，而這種結構性限制削弱了談判籌碼。

在大西洋彼岸，歐盟則採取集體抵抗策略，多位貿易專員公開質疑英美協議模板，德國汽車工業協會警告稱若美國堅持「美式標準」，歐洲將加速推進與中國在新能源汽車領域的合作。

產業觀察人士注意到，川普政府正將關稅工具與地緣戰略綁在一起。在要求貿易夥伴開放市場的表象下，隱藏著重塑全球產業鏈的深層意圖，迫使日本開放農產品市場以填補農業州票倉，施壓歐盟削弱對中國的技術合作，同時藉關稅大棒遏制中國在電動車等戰略產業的崛起。

川普的「交易型外交」模式已引發盟友警惕，法國財長勒梅爾直言道：「當關稅成為政治籌碼，多邊貿易體系正面臨前所未有的危機。」