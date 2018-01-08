電商衝擊太強大 梅西、西爾斯百貨2018開春再關一批門市

新華社報導，新年伊始，包括梅西百貨公司在內的多家美國傳統零售巨擘相繼宣布另一批關閉門市的計畫，以應對電商衝擊。

其中，梅西百貨日前宣布，將在年初關閉 11 家門店，以提高營運效率、有效配置資源並促進投資增長。早在 2016 年 8 月，梅西百貨就曾宣布將關閉 100 家門店，以有效節約成本。倘若關閉此次公布的 11 家門店，梅西在關閉百家門店計畫中已關閉門店數量將達 81 家。

聲明公布後，梅西百貨股價 5 日盤中一度挫跌 1.6% 至 24.10 美元的日低，終場跌幅隨大盤大漲而急縮，收盤只跌 0.04% 至 24.48 美元。過去 12 個月中，股價急跌 25%。

無獨有偶，美國著名連鎖百貨巨擘西爾斯 (Sears) 宣布，將在 2018 年關閉超過 100 家門店，包括 64 家凱馬特和 39 家西爾斯。消息曝光後，西爾斯股價 5 日收盤挫跌 2.79% 連三黑，收在 3.48 美元，該檔股票 1 月 4 日觸及的 3.46 美元，為該股自 2003 年 4 月 28 日以市以來最低。過去 12 個月中，西爾斯股價暴跌逾 60%。

近年來，主要受電商巨擘對傳統零售市占率的不斷吞噬，美國實體零售企業遭遇寒冬。

2017 年 8 月 24 日，美國電商巨擘亞馬遜宣布完成收購全美最大天然和有機食品連鎖零售商全食超市，全美六家主要食品零售商市值一天內共蒸發近 120 億美元。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』