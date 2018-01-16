台股盤前─多方控盤續往11000點叩關 但須留意短線震盪風險

台股持續刷新波段高點，資金逐漸回流電子及金融權值股，本周半導體大廠法說登場，台指期將在周三結算，都將牽動大盤走勢，在盤勢仍屬多方控盤的情況下，有機會持續往 11000 點整數關卡叩關，不過，短線漲多震盪難免，但在國際股市走多、美股財報預期正面下，波段盤堅趨勢可望持續。

台股昨 (15) 日由鴻海 (2317-TW) 及台積電 (2330-TW) 領軍強攻，加上金融、傳產聯手走揚，生技股吸金強彈，終場以 10956.31 點作收，上漲 72.35 點，三大法人同步轉為買超，外資買超 24.26 億元，投信買超 3.52 億元，自營商買超 30.96 億元，合計買超 58.75 億元。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續減碼多單 4035 口，淨部位多單降到 50994 口；投信回補空單 821 口，淨部位空單來到 30910 口；自營商回補空單 4620 口，淨部位轉為多單 2 口，合計三大法人加碼多單 1406 口，淨部位多單為 20086 口。

外資買盤重回電子股，買超台積電與鴻海，但台指期多單則有獲利了結的動作，期現貨未同步偏多操作，短線需留意追高風險。

元大 2001 基金經理人郭一信指出，受經濟數據樂觀影響及歐美股市上漲帶動，台股 12 月下旬以來的反彈持續，其中主要還是電子股的帶動，預料指數區間有機會再創新高，建議逢高獲利了結。

郭一信表示，操作建議以近期修正後買點浮現的個股為主；中長期看好類股為被動元件、矽晶圓、電動車、3D Sensing 等；傳產方面看好受惠油價上揚的塑化，供需回復平衡的鋼鐵。

台股持續創波段新高，但短線漲多震盪難免，市場關注本周將召開法說會的南亞科、台積電等，尤其是台積電若能釋出好消息，在資金行情推動下，大盤後續仍然偏多，今 (16) 日可留意電子三王及蘋概股的表現，另外，高殖利率個股、旺季題材股也值得觀察。