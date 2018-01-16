【統一證券】盤前分析－傳產電子交互前進、指數續創新高可期



◆盤勢分析

台股持續沿十日均線上攻，昨日突破前波高點，再創 10962 點新高，短期間內連續二創新高，多頭氣勢如虹。台股目前各期均線均呈多頭排列，加上外資期貨多單持續加碼，指數盤堅可期。後市行情觀察分析如下：

第一、美股財報季已經拉開序幕，根據目前華爾街分析師預估，2017 年第四季度標普 500 大企業營收將成長 6.8%，獲利將成長 10.2%；而與台灣電子業相關的標普科技類股營收將成長 11%，獲利將成長 16%，科技股基本面表現強勁，將重回主流地位，對照上周五蘋果、亞馬遜、谷歌等美股科技股續創波段新高，市場已經開始預先卡位。

第二、十二月份台灣外銷訂單將連 17 紅。經濟部統計處將在 22 日公佈十二月份外銷訂單，預估接單額為 485~495 億美元間，年增率為 17.6~20%。由於受到全球經濟穩定成長，中國傳統農曆年前備貨潮，加上 iPhone 新品陸續出貨，電子產業訂單暢旺及傳產原物料報價回升，十二月份外銷接單表現將超過預期，連 17 個月正成長，預期元月份外銷接單，亦將維持高檔。

第三、技術面觀察。台股此波自低點反彈，連續 8 紅 K 線新高後雖稍有震盪，但昨日指數仍再創 28 年新高 10962 點。目前各期均線均呈多頭排列，本周月線將向上穿越季線，屆時中、長多格局將更加堅實，底部支撐墊升至 10800 點。在外資期貨多單積極回補下，中多格局持續。

第四、佈局出線生技股。今日浩鼎法說，昨日股價再度拉上漲停，波段漲幅 25%，生技行情增?。中美冠科 - KY 近期被日本 JSR 以溢價 100% 收購，凸顯台灣生技股長期疲弱後，價值嚴重低估，而近期新藥密集法說，如浩鼎 (4174)、亞獅康 - KY(6497)、泰福 - KY(6541) 等，預期將持續推升新藥股股價合理化。除了新藥外，保健食品、醫材、醫美、農業生技等族群股價，也將有獲利高成長基礎帶來動能。展望未來半年，生技選股策略仍首重「新. 小. 奇」性質，看好展旺(4167)、葡萄王(1707)、生展(8279)、全宇 - KY(4148)、麗豐 - KY(4137)、豪展(4735)、泰博(4736)、邦特(4107)… 等。

