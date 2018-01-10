快訊／蔡英文：我對勞基法造成社會不安向國人致歉

蔡英文總統兼民進黨主席今 (10) 日主持中執會，她表示在這麼短的時間內，二度修改勞基法，造成社會的不安，她身為執政團隊的領導者，也要繼行政院長賴清德之後，向國人同胞表達誠摯的歉意。

★以下是蔡英文在民進黨中執會裁示全文：

立法院臨時會今天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案。在這裡，我要感謝由柯建銘總召帶領的執政黨立院黨團、以及行政團隊的辛苦折衝。特別要謝謝留守到今天上午，這段時間承受很大壓力，協助法案通過的黨團同仁們。

大家在修法過程中很辛苦，尤其是持續向外界說明政策立場，而且努力跟各方的不同意見，尋求更多的共識，這顯示了我們是一個負責任的團隊。

台灣的產業結構和型態，已經產生巨大的轉變。面對產業環境的快速變化，政府有責任因時制宜，檢視相關法規，確保國家整體發展的順利。

上次的勞基法修法之後，社會有很多不同的檢討意見，因此我們這一次在保障勞動權益的前提下，對勞基法進行小幅度的修改，為台灣的經濟轉型、中小企業的生存，爭取時間及空間。

這段期間，立法院對這一個法案的審議，雖然有些紛擾，但無論立場如何，都是為台灣多元社會的不同意見發聲。

這也是我一再呼籲朝野，務必坐下來理性溝通的原因。我也一樣盡一己之力，希望能夠促成討論。

勞基法的修正終於完成。未來，我們會兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、以及中小企業生存的原則下，一步一步讓勞工權益能夠更好。

當然，在這麼短的時間內，二度修改勞基法，造成社會的不安。賴院長已經表達過歉意，身為執政團隊的領導者，我也要向國人同胞，表達誠摯的歉意。同時，我也要感謝在修法期間，非常辛苦的警察同仁。

最後，我要責成行政部門，務必要確保相關勞動法規的落實，嚴格把關，保障勞工權益。修法通過後，不應該再有勞基法長期有法不執行的情況。修正案通過後，企業也應該努力超越勞基法，提供優於勞基法的條件，吸引好人才、增加競爭力。

我也再一次宣示，改善青年低薪，弱勢勞動者的處境，是今年執政團隊最重要的工作之一，政府會繼續努力，拚經濟轉型，提高產業附加價值，創造更多、更優質的就業機會。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』