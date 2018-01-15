化粧品出口7億3千萬美元創紀錄 面膜是大功臣

國內化粧品產業早期以代工為主，但近幾年發展自有品牌，觀光客來台最愛買的伴手禮，面膜是其中之一，體驗好用的面膜之後，衍生後續需求，帶動台灣面膜出口的成長。經濟部統計處表示，2017 年化粧品出口值創新高，而且呈 2 位數字成長，以保養品成長最速，主要就是因為面膜產品廣受國際青睞。

觀光客來台，就愛買面膜，這也讓台灣的面膜廠商得以成功開拓海外市場。

根據經濟部產業經濟統計，國產化粧品原本大部分供國內使用，但近年來已經出現變化，連續 4 年出口值都超過 6 億美元，2017 年出口值達到 7 億 3 千萬美元，創下歷年新高紀錄，而且年成長也高達 13.2％，其中，保養品出口成長更是快速。經濟部統計處副處長王淑娟說，面膜是主要功臣，「以分類來看，以保養品出口成長速度較快，像是面膜、乳液、化粧水等出口表現比彩粧及清潔用品來得好一些。」

至於進口化粧品，日本產品還是國內消費者的最愛，2017 年化粧品產業進口 14 億美元，跟前一年相比，略微衰退 0.6％，主要進口來源依序為日本、法國，以及美國，其中，日本化粧品進口值占比，提升至將近 3 成；至於在近年來在台灣廣設門市的韓國化妝品，2017 年的進口值衰退了 1.5％，排名則在美國之後。

中廣記者陳儷方台北報導。

（圖：經濟部提供）