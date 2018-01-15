夏威夷誤發飛彈警報 FCC說無法接受

夏威夷昨天鬧出一個大烏龍，因為一名公務員按錯鈕，發送飛彈警報給所有手機用戶，引發驚慌，州政府在半個多小時候才發布更正通知，聯邦通訊委員會說，這樣的錯誤，完全無法接受。

烏龍發生在星期六早上，八點多，手機用戶接到簡訊，說洲際飛彈正在逼近夏威夷，電視與電台也同時發布警報，要大家立刻到安全場所躲避，還強調這不是演習，簡訊嚇壞了居民和遊客，38 分鐘之後，用戶才接到更正簡訊，說剛剛是假警報。

夏威夷州長在隨後的道歉聲明中說，烏龍是一名公務員按錯鈕造成。

北韓的核武能力日益提昇，夏威夷距離平壤七千五百公里，是美國領土中最接近北韓的區域之一，如果北韓對夏威夷發射飛彈，估計只要 20 分鐘就可以抵達，夏威夷去年十一月恢復停了將近三十年的空襲警報測試，固定在每個月的第一個工作天測試。

除了鳴放兩聲各長達五十秒的警報聲之外，也會透過廣播電視以及行動通訊系統，發布警訊。夏威夷州長說，北韓立刻攻擊夏威夷的可能性很低，不過居民應該要先建立起這樣的心理準備，來自北韓的飛彈威脅，將成為一種新常態。

可能是系統重新啟用不久，公務員不熟悉作業，才會誤觸按鈕，引發虛驚，不過聯邦通訊委員會說，系統沒有針對誤發警報設計一套防範機制，加上當局反應遲鈍，拖了半個多小時才澄清，這種錯誤，令人完全無法接受。

事情發生時，美國總統川普在佛羅里達打高爾夫球，他沒有發表任何評論，像個沒事人，引發批評。